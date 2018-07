Albert Rivera: "Si el PSOE quiere atornillarse al sillón de presidente en Murcia, no apoyaremos la moción de censura"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera , reitera en Más de uno que no apoyarán la moción de censura al presidente murciano si el PSOE no se compromete a convocar elecciones después y adelanta que pedirán esta semana una r eunión con PSOE y Podemos para hablar del acuerdo. Asimismo, reitera la idea de que Mariano Rajoy protege a Pedro Antonio Sánchez por la información que tiene del partido. Por otro lado, declara "temeraria" la propuesta de Pablo Iglesias de derogar los delitos por enaltecimiento de terrorismo y sobre Cataluña considera que habrá elecciones autonómicas donde se decidirá entre Oriol Junqueras e Inés Arrimadas.

Murcia

Durante su entrevista en Más de uno, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, destaca su negativa a firmar la moción de censura propuesta por el PSOE al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, si no se convocan elecciones. Asimismo, señala que el Partido Popular está "haciendo el ridículo" y espera que entren en razón. Por otro lado, Rivera confirma que van a pedir una reunión con el PSOE y Podemos para hablar de las condiciones de la moción de censura.

Delitos de enaltecimiento del terrorismo

En cuanto a la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de derogar la ley de los delitos por enaltecimiento del terrorismo, Rivera la califica de "temeraria" y se muestra convencido de que la mayoría de los españoles no la comparten, "no me parece legítimo suprimir un artículo de esa importancia", declara.

Televisión pública

Además, el líder de la formación naranja solicita que haya un consenso amplio en la Cámara para que sea elegido el presidente de RTVE, "para que no haya una asociación entre la televisión pública y el Gobierno". Califica TVE de "partidista" y añade "en los últimos años se ha convertido más en una televisión de gobierno que de país".

Cataluña

Sobre la situación catalana, Rivera opina que va a desencadenar en unas elecciones autonómicas donde se decidirá todo entre Oriol Junqueras a favor del independentismo o Inés Arrimadas, para que Cataluña contribuya a la mejora y reforma de España.