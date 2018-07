Albert Rivera: "A los indecisos les recomiendo que vuelvan a ver el debate"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valora en Más de uno el Cara a Cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánche z. Asegura que "no quiero ser malo, pero ambos nos dejaron una oportunidad para que los indecisos les vuelvan a ver y se decidan". Además, considera que "fue el último deabte del 'y tu más'", ya que "media España no estaba representada ahí" y es por eso que se muestra partidario de "empezar a pasar página de momentos como éste".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, insiste en su idea de lograr una participación masiva de la gente, algo que comenta "siempre favorece a Ciudadanos" porque en su opinión una participación baja lo que provocará es que se favorezca al mantenimiento del bipartidismo". Por ello, especialmente se muestra esperanzado en que la gente joven acuda a votar.

Rivera critica la "campaña sucia" que se está produciendo en estas últimas semanas con "insultos no sólo como los que se vieron en el Cara a Cara, también como los que ha recibido Monedero o Begoña Villacís por su físico". En su opinión, "España necesita juego limpio, no política de basura" y explica que nunca haría lo que hizo Sánchez durante el debate, ya que "se puede discrepar pero nunca hay que llegar al insulto".

También, critica al líder de la oposición por "negarse a debatir con él en otro Cara a Cara" como le propuso Antena 3. Aunque dice que "después de verle con Rajoy, no me extraña que tomara esa decisión".

Además, después de ver el Cara a Cara, el líder de Ciudadanos se ratifica en su idea de no investir presidente ni a Rajoy ni a Pedro Sánchez, ya que "eso llevaría a que España no cambiara nunca" y descarta, al igual que María Dolores de Cospedal, cualquier posibilidad de apoyar una investidura de Soraya Sáenz de Santamaría, debido a que "lo que la gente vota es al candidato Rajoy, no a otro de su partido".