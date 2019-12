Edu Galán: ¿Preocupa en la calle el acuerdo del PSOE con ERC?

SALIMOS A LA CALLE

Edu Galán sale a las calles para hacer una cata social y averiguar si a la gente le preocupa el pacto del PSOE con ERC. Juan Luis asegura que preferiría un acuerdo con los constuticonalistas (PP- PSOE- Ciudadanos), mientras Isabel no lo considera relevante mientras haya un gobierno ya. Por otro lado, José Luis protesta porque no se habla de otros temas importantes, como la natalidad y asegura que su "jefe le ha echado alguna que otra bronca por escuchar a Alsina por internet".