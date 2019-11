El dilema: ¿Es ético comprar ropa, usarla una vez y devolverla?

Para Edu Galán no "hay ningún dilema" en devolver ropa que solo se ha "sudado un poco". Asegura que lo ha consultado con el profesor Rodríguez Braun y que este comportamiento "no afecta a la economía mundial". Sergio del Molino en cambio cree que "por responsabilidad social, por el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos", no podemos seguir con esta costumbre.