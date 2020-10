Canciones con historia: El origen de la banda escocesa Franz Ferdinand

Sara Iturbide viene a Más de uno a ritmo de la música indie Rock y punk con la banda escocesa Franz Ferdinand.

'Take me out', es el nombre del single que Franz Ferdinand lanzaron en 2004 y que lanzó a la fama al grupo. El líder, Alex Kapranos cuenta que la canción compara amantes con francotiradores apuntándose entre sí. Trata sobre cómo es preferible sufrir un disparo que continuar con la tensión.

Se hicieron llamar Franz Ferdinand, que en español significa Francisco Fernando, inspirados en un caballo de carreras que habían visto en televisión que se llamaba "El archiduque Ferdinando". La banda recordó la historia del fallecido Archiduque Francisco Fernando de Austria, cuyo asesinato dio origen a la Primera Guerra Mundial, y pensaron que tanto la sonoridad del nombre como el trasfondo de la historia eran perfectos para ellos.

