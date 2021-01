Canciones con historia: 'Mercedes Benz', el último tema de Janis Joplin

Tal día como hoy, hace 78 a los, en 1943 nacía en el estado de Texas Janis Joplin, una de las voces mas importantes del rock and roll y el blues. Por ello, Sara Iturbide viene a Más de uno con su tema 'Mercedes Benz', del disco 'Pearl' es la última canción que grabó antes de morir y refleja la visión del mundo que tenía la cantante.

Joplin la escribió con la intención de hacer una crítica social sobre el materialismo, sobre las personas que relacionan la felicidad con las posesiones (como un Mercedes). Una reflexión sobre si lo material nos hace felices. Por eso en la letra dice cosas como "Señor no me decepciones, ¿no me comprarías un Mercedes Benz, o una televisión en color?".

Un pequeño dato: Para evitar acciones legales con la marca de coches el titulo va sin guión en el medio de la marca.

Sus adicciones al alcohol y las drogas la convirtieron en una de las integrantes del Club de los 27 cuando falleció con esta edad, (tres días después de registrar el tema) el 4 de octubre de 1970.