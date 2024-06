CON ALBERTO APARICI

Aparici en órbita: Cómo se ve una extinción desde dentro, con Rodolfo Dirzo

Las grandes extinciones del planeta han sido muy silenciosas. Los que las vivieron en primera persona no se daban cuenta de un fenómeno que sucedía a su alrededor, pero muy lentamente. Actualmente estamos en medio de una gran extinción. No ha caído ningún meteorito, no vemos el caos a nuestro alrededor, pero si medimos con detenimiento cuántas especies se han extinguido en los últimos 500 años y cómo afecta cada especie perdida a las que viven con ella, veremos que el "edificio ecológico" de la Tierra está cayéndose a pedazos. De esto hablamos con Rodolfo Dirzo, ecólogo y ganador junto a Gerardo Ceballos del Premio Fronteras del Conocimiento en Ecología y Biología por demostrar que la cantidad de extinciones que están ocurriendo en época histórica no son normales y que podemos estar en medio de la sexta extinción.