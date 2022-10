PROGRAMA COMPLETO

La rosa de los vientos 31/10/2022

Programa completo de La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Charlamos con Antonio Salas, genetista y director del proyecto Sensogenoma: Terapia con música y cómo influye en la genética de nuestro cerebro. En la 'Tertulia Zona Cero' hablamos de cómo la Interpol se suma al metaverso. En 'Mujer con alma' de rebelde: los secretos de la Infanta Cristina desvelados por Paloma Barrientos. Si no me crees, compruébalo: Curiosidades que quizá no sabías de Halloween. Entrevistamos a Isabela Herranz para descubrir por qué vemos fantasmas. Finalmente, en 'Cuéntame cómo pasó' conocemos al vehículo aeroespacial creado por los ingenieros españoles: Paula Gutiérrez y Joel Tomás que compite con el de Bezos o Branson.