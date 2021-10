Mujeres con Historia: Carmen Laforet en el centenario de su nacimiento

Nacida el 6 de septiembre de 1921 en Barcelona, el pasado mes se cumplió el centenario del nacimiento de una de las escritoras españolas más relevantes del panorama literario: Carmen Laforet.

Hija de un arquitecto y de una maestra, cuando tenía dos años, su familia se trasladó desde Barcelona hasta Gran Canaria, lugar donde transcurrió su infancia y también su adolescencia.

A la muerte de su madre, su padre se casó con otra mujer con la que Carmen nunca llegó a tener buena relación, motivo por el que en 1939 regresó a su Barcelona natal para estudiar Filosofía. Transcurridos los tres años estipulados para la obtención del título, Laforet no finalizó la carrera. Entonces optó por matricularse en Derecho en la Universidad Central de Madrid, aunque tampoco en esa ocasión concluyó sus estudios.

Poco después, Laforet se casó con el periodista Manuel Cerezales, con el que tuvo cinco hijos, Marta, Cristina, Silvia, Manuel y Agustín, de los cuales tres se han dedicado también a la escritura. Sin embargo, Cerezales distaba de erigirse en el amor de su vida.

Carmen Laforet y Lili Álvarez

Carmen Laforet conoció a la tenista Lili álvarez de manera fortuita en junio de 1951, en la casa de un amigo en común donde Álvarez leyó un texto que fascinó a la escritora. Por aquel entonces, a sus veintinueve años Carmen estaba embarazada de su cuarto y Lili, una mujer divorciada de cuarenta y seis años que ya había perdido a su único hijo, profesaba un catolicismo hondo y complejo.

Sin embargo, hartas de un mundo de hombres que las relegaba al plano doméstico ambas mujeres entablaron una íntima relación que, dado el periodo histórico, no fue sencilla. Carmen no renunció a su tradicional vida en matrimonio y esto terminó por dejar mella en una relación que acabó con el quinto embarazo de la escritora. La tenista no pudo perdonarle a Carmen y su historia de amor terminó, dejando tras de sí un emotivo relato plasmado en sus cartas de amor.

El legado de Laforet

En 1944 publicó Nada, la novela con la que ganó el Premio Nadal de la editorial Destino. La obra narra la historia de Andrea, una joven huérfana que en plena posguerra española se traslada a la casa de algunos familiares afincados en Barcelona, un escenario perfecto para exhibir los primeros años del franquismo. El éxito de su relato la catapultó desde muy joven a la fama literaria.

La fama de la escritora fue tal que muchas mujeres observaron en ella un ejemplo a seguir, una inspiración para toda una generación de mujeres que decidieron seguir sus pasos.