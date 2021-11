Uri Geller: “Un informe de la CIA señala que tengo poderes paranormales”

En plena transición, José María Íñigo invitó a su programa 'Directísimo' a un joven que decía tener poderes mentales y que protagonizó uno de los momentos televisivos más impactantes de la historia. Este joven mentalista le pidió a la audiencia que sacara de los cajones sus relojes o sus cucharas, en los casos pertinentes, y entonces ocurrió lo inexplicable: miles de personas vieron cómo sus relojes volvían a funcionar y también cómo sus cubiertos se doblaban, presenciando un hito histórico que protagonizó el israelí Uri Geller.

Hoy, en 'La rosa de los vientos' hablamos con este hombre que saltó a la fama, no exento de controversias, por mostrar en televisión lo que él consideraba sus poderes de psicoquinesis, radiestesia y telepatía. Cabe destacar que su aparición en el programa de Cardeñosa constituye su primera intervención en medios españoles tras varios años, motivo por el cual ha protagonizado múltiples titulares que ofrecen información inédita. No en vano se despedía confesando que "muchas cosas de las que he contado en este programa no las había confesado nunca antes", según ha apuntado.

Y es que, entre otras cuestiones, Uri Geller ha revelado que "un informe de la CIA" señala que tiene "poderes paranormales". Unas declaraciones que podrían suscitar la polémica ya que, desde sus primeras apariciones, Uri Geller siempre ha estado envuelto en asuntos controvertidos. Algunos escépticos le han acusado de fraude, pero lo cierto es que Geller siempre ha ganado las denuncias que interpuso por ello. Además, tampoco se ha demostrado que recurra a trucos de ilusionismo como apuntaban algunos, motivo por el que aparentemente no existen argumentos que desmonten su tesis. En efecto, parece que Uri Geller podría ser un mentalista con poderes paranormales.