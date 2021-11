Juan Valdivia: "Me siguen pasando muchas cosas bonitas relacionadas con Héroes del Silencio"

El guitarrista de Héroes del Silencio Juan Valdivia exhibe una vez más su faceta más solidaria mediante una nueva colaboración con Global Humanitaria, la ONG internacional que trabaja para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas y los pueblos.

Valdivia ha accedido a ayudar a la organización a través del sorteo de una réplica de una de sus guitarras preferidas en beneficio de los proyectos en defensa de los derechos de la infancia más desfavorecida. En concreto, el dinero recaudado se destinará a crear un aula de musicoterapia para niños sirios refugiados en Jordania, aunque a este respecto Valdivia ha manifestado que su intención no es concentrar su ayuda en un lugar concreto, sino colaborar con todas las causas con las que sea posible.

"Confío en la gente de Global Humanitaria porque ellos saben lo que tienen que hacer", ha declarado a puntando que "yo solo ayudo a ayudar".

Una réplica exacta

La réplica de la guitarra es exactamente igual a la original: una Fender Stratocaster modelo Eric Clapton que ha acompañado al artista desde que en 1990 la utilizó para grabar el disco 'Senderos de Traición' hasta que en 2007 tocó su último directo con Héroes del Silencio en la exitosa gira de regreso. También está trabajada estéticamente para que preserve las marcas que el guitarrista ha ido dejando en el instrumento a lo largo de todos estos años. "En esta guitarra está la firma de mi hijo Isaac", exponía Valdivia antes de aclarar que se la firmó cuando el chico era todavía pequeño.

Además de respetarse el modelo, el año y hasta el número de serie, esta réplica conserva los materiales de fabricación, de tal modo que tanto el tacto como el sonido son iguales. Y todo gracias a una acción capitaneada por el coleccionista Steel Edge Guitars, que cuenta con la colaboración de los fabricantes de guitarras Vegarelics.

Una vida dedicada a la guitarra

La Fender Stratocaster no fue su primera guitarra, pero sí una de las más especiales. Valdivia ha explicado que su primera guitarra la adquirió en Segovia, pero un año después, al mudarse a Zaragoza, esta guitarra se rompió y hubo de comprar una nueva, en esta ocasión, eléctrica. Sería entonces cuando se acentuaría su verdadera pasión por la guitarra. Inspirado por Julián Infante y Ariel Rot de Tequila, así como por David Gilmour de Pink Floyd y Slash de Guns N' Roses, Valdivia comenzó a replicar algunas de sus partituras con esta guitarra que todavía a día de hoy conserva.

Quizá entonces no era consciente de que, tiempo después, sería él mismo junto a Héroes del Silencio quien inspirase a las nuevas generaciones a adentrarse en el universo del rock y de la guitarra eléctrica. "Cuando me encuentro con personas que me dicen que les he inspirado a aprender a tocar la guitarra, siento que es lo más bonito que me ha pasado", ha declarado.

El lenguaje de la música

Transcurren los años y Héroes del Silencio continúa de vigente actualidad, generación tras generación. "Yo creo que los padres obligan a sus hijos a escucharnos porque son unos pesados", bromeaba al respecto.

Lo cierto es que su sonido ha traspasado fronteras porque, dice, "todos los grupos de musica que son felices tienen ganas de tocar en todas partes, independientemente de la lejanía del lugar".

Por su parte, ha llevado su sonido a lugares como la India donde, además, fundó la Escuela de Música Juan Valdivia de la India también de la mano de Global Humanitaria. No obstante, el guitarrista reconoce que "en oriente no se conoce a Héroes del Silencio porque la música allí es distinta, y si Los Beatles no consiguieron unir al mundo, será difícil hacerlo". En cualquier caso, también admite que durante una visita a aquella escuela pudo percibir cómo los allí presentes disfrutaban del tema Cactus que entre todos grabaron.

Y es que, confesaba Valdivia, "me siguen pasando muchas cosas bonitas relacionadas con Héroes del Silencio". Sin embargo, en cuanto al posible retorno de la banda, Valdivia ha suscrito las palabras de Cardeñosa: "Héroes es héroes y ya está".