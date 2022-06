El homenaje de J.J. Benítez a su mujer Blanca: "Cada día estoy más convencido de que hay vida después de la muerte"

J.J. Benítez es uno de los ilustres de Barbate, uno de los pueblos blancos de Cádiz en el que convivió junto a su esposa Blanca, fallecida recientemente a consecuencia de un cáncer. Primero llegaron los dolores, después unos análisis y luego el diagnóstico: la realidad de esta enfermedad la invadió a ella y a su marido, que durante 280 días convivió junto a su esposa viviendo una montaña rusa de complicadas emociones que oscilaban entre la esperanza y la desesperanza.

Esos 280 días han quedado reflejados en 'En Blanca y negro', un libro que J.J. Benítez considera el más íntimo, sino el más importante de toda su carrera: "Me he desnudado a conciencia y he tratado de narrar 280 días, los últimos días de la vida de Blanca porque pienso que puede ayudar a gente que está en condiciones similares. Si están sufriendo un cáncer, quizás la lectura de este libro le pueda llevar a alguna esperanza porque en el relato hay momentos de gran oscuridad, pero también de luz".

Benítez reconoce que hubiese sido mucho mejor no ver a su esposa pasar por este proceso, pero tiene claro que la vida es lo que es, no lo que nos gustaría y esos 280 últimos días de vida de Blanca "fueron muy oscuros unos, pero con mucha esperanza otros". Relata lo difícil que le resultó vivir los momentos en que parecía que un rayo de luz se cernía sobre ellos: "Un día los médicos te dicen que el cáncer ha remitido un 30% y saltas de alegría, abres el champán y ella te pregunta que si de verdad está curada. Y luego viene la oscuridad y la luz y otra vez así. Es un proceso muy complejo, difícil de llevar y soportar".

Sobre Blanca, la define como la mujer de su vida, una persona "absolutamente bondadosa, de una ternura y generosidad como no he visto jamás en este planeta" y además, una mujer "extraordinariamente inteligente y muy prudente". Confiesa que reunía todas las virtudes que él había podido conocer: "No cabe duda de que ha sido la mujer más importante de mi vida".