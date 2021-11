J.J. Benítez explica el golpe que le supuso conocer que su mujer Blanca tenía cáncer: "No sabía si estaba vivo o muerto"

2021 ha supuesto un antes y un después en la vida de J.J. Benítez, escritor que perdió a su esposa Blanca en enero de este año después de meses luchando contra un cáncer que le fue detectado en abril de 2020. En una entrevista con Laura Falcó y Lorenzo Fernández, en El colegio invisible, Benítez recuerda el golpe que supuso enterarse de la enfermedad de su esposa: "Al principio no sabía si estaba vivo o muerto".

Un golpe "casi súbito"

El escritor afirma encontrarse "un poco mejor", aunque eso no significa que esté recuperado. Reconoce que fue un "golpe súbito" enterarse de la enfermedad de su esposa y que al principio, él no sabía si estaba "vivo o muerto": "Ella era un todo terreno, me hizo la vida muchísimo más agradable y viable. Estuve durante meses pensando en qué tenía que hacer porque soy un perfecto inútil".

Afirma que gracias a la investigación y a la escritura, poco a poco está saliendo "del desierto" en el que se encuentra y que ahora ve la muerte como un "dulce y agradable sueño": "Cuando se apaga la luz, creo que te despiertas en otro sitio imposible de describir donde sigues tu camino hacia el famoso paraíso donde está el padre azul, el gran Dios que no sé cómo definir porque no tengo palabras".

La nota que J.J. Benítez le escribió a Blanca

El escritor relata que en el momento en que ambos supieron que ella estaba enferma, intentó hablarle de la muerte: "Ella me había acompañado en muchas ocasiones e investigaciones de la vida. Sabía muy bien lo que había detrás. Pero es natural, ella sintió miedo y me dijo que no le hablase de la muerte. Por eso, no hice el pacto con ella. Eché marcha atrás y dije 'vale, no volveremos a hablar de eso'".

Meses después de que falleciera, Benítez se trasladó a vivir a su casa actual: "Recuerdo que a las 19:00 estaba yo solo y pensaba 'ahora que conoces parte de la verdad y sabes que soy un perfecto idiota, ¿me seguirás queriendo?'. Entonces oí un ruido, me levanté y vi que se había caído un cuadro con un papelito que yo le había escrito a ella y que decía 'tan lejos y tan cerca, aquí también te amo'".

'Mis primos', el nuevo libro del escritor

Dedicado al periodismo de investigación desde hace 50 años, su trabajo de décadas ha contribuido a que las generaciones de periodistas que han surgido se hayan fijado en su forma de trabajar estas temáticas como un modelo a seguir. Ha recorrido el mundo varias veces buscando respuestas para el enigma de los no identificados y sus trabajos son seguidos por cientos de miles de personas en medio mundo.

Actualmente, ha publicado 'Mis primos', el libro número 25 de su carrera y continuación de 'Sólo para tus ojos' (2016). En él, el investigador navarro reúne más de 250 casos registrados en todo el mundo de objetos volantes no identificados.

"'Mis primos' es una pequeña broma que hemos gastado los investigadores. Nos referimos a esos seres no humanos que tripulan esas naves y que están aquí desde el inicio de los tiempos o antes", afirma. Según él, es la "expresión que más resume la cercanía" que tenemos con este tipo de civilizaciones, sobre todo, a raíz de las últimas hipótesis sobre estos seres: "estas civilizaciones pudieron ser las que provocaron el paso del mundo de los primates al mundo del ser inteligente".

El suceso más importante de la historia

Benítez titula su libro como 'el suceso más importante de la historia' refiriéndose a estos seres a los que denomina 'mis primos'. Considera que la existencia de estos seres ha sido y sigue siendo ocultada por los militares de todos los Estados, que saben lo que son desde la Segunda Guerra Mundial: "Han capturado naves estrelladas, tienen a las criaturas y saben lo que hay y lo que son. Tienen información de todo tipo y la ocultan porque no les interesa".

¿Los motivos? Tienen una tecnología muy superior a la nuestra y la sociedad podría pedir explicaciones al respecto: "No saben cómo reaccionaría el pueblo ante la presencia de civilizaciones que demuestran que tienen mucho avance tecnológico, lo que provocaría una situación de conflicto entre nosotros".