J.J. Benítez: "Va a ser la primera y última vez que vaya a la Feria del Libro"

Juan José Benítez es autor de más de 60 obras y el destino ha querido que se estrene ahora en la Feria del Libro de Madrid el sábado 11 de septiembre a las 19.15h en la caseta 93, de la Editorial Planeta. Dentro de un mes se publicará su último libro, titulado "Mis primos". Es el único escritor importante que nunca de ha pasado por el parque de El retiro para firmar sus obras. Esa historia se va a romper dentro de unos días, en una edición especial de la Feria del Libro, que se celebra en septiembre tras las anulación de la cita el pasado año.

J.J. Benítez sobre 'La gran catástrofe amarilla': "Se han despertado miedos ancestrales"

El periodista y escritor J.J. Benítez vino a 'La rosa de los vientos' para hablarnos de su libro 'La gran catástrofe amarilla: Diario de un hombre tranquilo', donde cuenta su experiencia cuando en plena navegación surge la pandemia del coronavirus y tiene que pasar la cuarentena en alta mar.

Un confinamiento en alta mar

Benítez estuvo 43 días aislado en alta mar porque les consideraban "apestados" y ningún puerto les autorizaba para bajar. "Al principio fue un crucero con mucha ilusión, hasta el 22 de enero que llegaron las noticias del Covid-19", contó el escritor.

"Con el paso del tiempo me doy cuenta de que fue para bien, porque si hubiera permanecido en España moviéndome como me muevo hubiera corrido cierto peligro - dijo Benítez -. En el barco estábamos como en una burbuja y solo hubo algún contagio puntual". El periodista contó que el miedo llegó cuando las cifras de contagios y fallecidos empezaron a aumentar considerablemente. "Fue un completo desbarajuste porque la compañía no nos decía prácticamente nada".