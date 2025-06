Monólogo de las ocho: "El poder como una mera estrategia de defensa"

Están muy preocupados en el PSOE. Se han dado cuenta de que ya son las 20:00 de la tarde, es decir, que ha cerrado el registro de la Cámara Baja y por allí no ha aparecido Santos Cerdán para dejar el acta, como prometió en el comunicado en el que dimitía de sus cargos en el Partido Socialista. Vamos, vamos por partes. Vamos a ordenar esto.

Ambiente en el Gobierno y situación interna

Hoy algunos ministros han salido del búnker en el que está encerrado todo el gobierno para contar cómo está dentro el ambiente. Lo que describen es una mezcla de paranoia y determinación. Volvamos a rememorar aquellos versos imborrables de Macbeth cuando en pleno delirio, al ver el fantasma de su antiguo amigo y cómplice, dice ante sus invitados en el banquete: "Estoy tan hundido en sangre que retroceder sería más duro que continuar." Esto no es sangre. Afortunadamente son heces, aguas residuales de una espesura que hacen imposible regresar y obligan a continuar. Por eso no habrá ni elecciones ni cuestión de confianza, porque el poder ya no sirve a otro fin que una estrategia de defensa.

Imputaciones y sospechas de corrupción

Los dos secretarios de organización de Pedro Sánchez están hoy imputados o al borde de la imputación. Su hermano está procesado, su mujer investigada. Hay indicios de financiación ilegal del partido, hay sospechas de amaño de las primarias y la plena consciencia de que la bulimia de corrupción se desató desde antes incluso de llegar al poder. Cuando llegaron al poder, evidentemente todo se agravó, pero desde el primer día no esperaron ni a deshacer las cajas de la mudanza. Dice Sánchez: Lo primero que hice fue cambiar el colchón. Bueno, lo primero que hizo Ábalos fue llamar a Cerdán para seguir haciendo apaños.

Las 500 páginas del informe de la UCO convierten en ridículas las viejas coartadas. Y este también es un problema para el Gobierno, tan dado a la propaganda disparatada. Los pseudomedios, la fachosfera, los ultras, los bulos. Ayuso, Franco. ¿Se acuerdan de esto del año de Franco, verdad? ¿Qué ha sido de aquellos años de Franco? ¿Se siguen haciendo actos?

No sé qué viejos son a todo esto. Y qué ridículo suena ya. Porque era verdad lo que decían los que informaban. Aquellos que fueron tachados de pseudo medios, aquellos que fueron difamados por los voceros de Sánchez. Aquellos que están haciendo propaganda y que ocultaron y que ocultaron todo lo que estaba ocurriendo o difamar a aquellos que estaban informando de lo que estaba ocurriendo, incluido el reparto de prostitutas.

Negociaciones y consecuencias políticas

Santos Cerdán negoció con un prófugo la transacción infame que le dio a Sánchez la investidura: la ley de Amnistía. Qué humor tiene el calendario. Será sancionada por el Constitucional y lo hará el mismo día en que su negociador, Santos Ferrán, declara ante el juez por la orgía de corrupción que describe la UCO. Y ahora que va a renegociar Sánchez el apoyo de cada uno de sus socios. Un referéndum para Junts, la séptima provincia para Bildu, el Genuflexos y todos los demás. Parece que se conforma con nada. Así que nada para el PNV. Un par de ministerios más para Yolanda Díaz. Salirnos de la OTAN, para Podemos. Ah, y luego hay que mirar al Grupo Mixto porque hay algunas piezas sueltas, porque el PSOE ya tiene dos diputados -2. Dos que se han ido. El grupo Mixto. Bueno, veremos si se trasladan. Es donde termina. Sobre esto hay teorías.

Digo dos porque el registro de la cámara baja aferrado a las 18:00 de la tarde y para preocupación, pavor incluso del PSOE. Por allí no se ha acercado Santos Cerdán para entregar su acta como diputado. Seguramente lo que ha ocurrido es que al llegar a casa y al ver que Sánchez lo condenaba sin remisión, ha decidido que por qué va a perder esa baza. Es natural. A José Luis Ábalos le ha servido. Ahí está el hombre. Ni siquiera lo han expulsado del Partido Socialista. Hay un expediente pendiente de resolución. ¿Se ha resuelto ya el expediente de José Luis Ábalos? No. Ni que fuera Nicolás Redondo Terreros No me fastidien.

En esta legislatura cada voto cuenta. Y Santos Cerdán ahora mismo tiene un voto como Ábalos, como el BNG. Fíjense como el BNG. Y cada voto cuenta. Dice Félix Bolaños que mientras pueda seguir aprobando leyes al Gobierno, pues ya va a tener que negociarlas con Juntos, con Bildu, con el BNG, con Podemos, con José Luis Ábalos y con Santos Cerdán. El chiste se cuenta solo.

Luego hay teorías, que es que el lunes ya entregará el acta. Esto lo lee en voz populi. Es muy interesante porque la teoría de Voz Populi es que estaría tratando de evitar un registro este fin de semana de la UCO en su domicilio, todavía protegido, amparado por el aforamiento que le concede su condición de diputado. Bueno, hay teorías, probablemente está maniobrando, está haciendo una estrategia judicial. Pero si la estrategia es política y si lo que está tratando es de blindarse políticamente. Y si ha pensado: Oiga, a mí el partido me ha abandonado.

Sánchez me ha condenado, ¿Qué me queda? Pues al menos que se gane mi voto. Si es que si es que quiere seguir aprobando alguna ley. La mayoría de las leyes en esta legislatura salen adelante cuando salen adelante, que son muy pocas, con un voto, con un voto dos. Ni hay legislatura ni hay gobierno. Y esta es la carcoma que está devorando al PSOE, que pronto de seguir así no habrá tampoco partido. Hoy Sánchez es una minoría de bloqueo, la ocupación física del poder para evitar que otros llene el vacío, es decir, el poder como una mera estrategia de defensa.

Audios y conversaciones internas

Miren, ayer pudimos conocer los diálogos mantenidos durante años por aquellos que presuntamente convirtieron la Secretaría de Organización del PSOE en una organización criminal. Hoy, además, se pueden oír esas conversaciones. Onda Cero ha tenido acceso a los audios de las conversaciones transcritas en el informe. Ahora vamos a escucharlas. Vamos a escuchar en sus voces a Santos Cerdán, a Koldo García, a José Luis Ábalos repartiéndose dinero, acusándose unos a otros de haberse quedado con dinero que no les correspondía, repartiéndose prostitutas.

Son, como imaginan esas conversaciones, una mezcla sórdida de crimen y de zafiedad. Porque además de robar a manos llenas, gobernar, recordar que quien habla compone el núcleo de poder de un partido feminista que se dedica a abroncar a toda la sociedad con hacer un chiste verde y al que jamás se le pierde desdoblar el lenguaje inclusivo. Eso sí, luego entre Carlota o Ariadna, las dos, las dos, porque Carlota se enrolla.

La otra conclusión es que la bulimia de corrupción se desató incluso antes de acceder al gobierno y que ya en el gobierno fue algo desbordante, pero desde el primer día. Y además es que era con García el que estaba grabando como un Villarejo XXL desde hace años, recopilando todos estos testimonios que ya son los testimonios de una época. Y qué rubor siente uno cuando escucha a Santos Cerdán, del cual tantos socialistas dijeron que era un hombre honrado. Decirle a Koldo García: De eso no se habla. Cuántas veces te tengo dicho que de eso no se habla, de eso no se puede hablar. Koldo, responsable de tribunales en Onda Cero.

Las conversaciones son de género, del género negro. Ya han escuchado en sus voces al trío del Peugeot en acción. Bueno, el peyote en realidad era un cuarteto, como se puede ver en las fotografías de aquella campaña de las primarias del Pedro Sánchez, que ansiaba con regresar a Ferraz. Ahora lo que tenemos que ver es cuando aparece y qué papel juega el cuatro, el cuatro en el que que en realidad es el uno, que es el que iba conduciendo. Pero ya han escuchado ustedes al al trío del del Peugeot porque no ha podido acceder a los audios contenidos en el informe.

Pero reparen en algo, reparen algo. Además del reparto de prostitutas, que puede ser lo más sórdido o de frases tan zafios como el hijo de puta de santo se ha quedado con dinero delante de mí. En realidad dicen delante mío. Sobre todo. No, no, no, esperen ustedes tampoco que hablen sin errores gramaticales, verdad? No, no estamos hablando precisamente de Alarcos Llorach o de Menéndez Pidal y de Ignacio Bosque, verdad? Departiendo no? Claro, pues la gramática, pues, es acorde a la estética y a la ética.

Comisiones y conexiones internacionales

Les decía que reparen que aparte de esto, Koldo ofreció a Ábalos una comisión de medio millón de euros al mes durante tres años de una petrolera venezolana y que todo venía con una condición, que es que tenían que conseguir que Pedro Sánchez hablara con con huido. Es que verán ustedes como en algún momento en esta travesía hedionda por las cloacas, terminamos llegando a lo de Delcy. Verán ustedes, porque además España ha jugado un papel diplomático respecto de Venezuela y el Gobierno español ha tomado decisiones.

Decisiones comentadas, por cierto, por Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez en persona ambos. Y recuerden ustedes aquella frase de Carlos García, que ya ven que no tiene ningún reparo en hablar de lo que sea necesario hablar. Pero hay un tema del que no le van a oír hablar porque él ya ha dicho que no habla ni muerto, que es aquella noche en Barajas con Delcy Rodríguez. Hablaba. Funcionaban con una organización criminal, hablaban como una organización criminal y probablemente es tal el cúmulo de indicios que serán condenados como una organización criminal. La cosa. Yo no sé cuándo caerá Sánchez, que ya debió haber dimitido ayer mismo. Si no, si las siglas del PSOE van a ser recuperables después de esto. Porque además hay indicios que apuntan directamente a la financiación irregular.

Porque no basta con pedir perdón porque la gente está indignada, con razón. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir. Que la hemeroteca es algo fabuloso. Podríamos estar en la hemeroteca. Días encerrados, deleitándonos, escuchando los ecos del pasado, los sonidos que nos traen de toda esta caterva de personajes, la. Las 500 páginas del informe de la UCO convierten en ridículas todas las coartadas ya contadas.

Todos los medios, la fachos, el chofer, los ultras, los bulos. Ayuso, Franco. Así que hoy esto de que el Gobierno es víctima de una conspiración suena tan ridículo que solo me daba risa. Y esto, claro, va a arrastrar a la credibilidad en la defensa de determinados casos, que es la misma que se ha utilizado con Santos. Cerdán. Si nos habían dicho que este era un informe fantasma, sí nos habían dicho que estos eran inventos de la esfera. Si nos había dicho el mismo Óscar López que es el más delirante de todos los portavoces que hay en el Partido Socialista, que todo esto son inventos, inventos para acabar con el gobierno progresista. Y esto afecta, claro, también a la credibilidad del Fiscal General del Estado, porque todos se han volcado de tal manera en la defensa del ministro 23 que inevitablemente ahora, pues su versión de los hechos adolece de una terrible falta de credibilidad.

Fiscalía General del Estado

Hoy el Fiscal General del Estado, sin embargo, ha persistido en su defensa y en mantenerse en el cargo con el argumento de que si lo deja el que vendrá después quedará muy expuesto y debilitado. Y no es verdad. Es peor, pero ya no tiene remedio. El que venga después del fiscal General del Estado actual llegará a una institución destrozada, con una credibilidad nula, con el crédito exhausto. Y ya veremos si no requiere de una refundación como la del PSOE. Hoy mismo ya ha dicho Álvaro García Ortiz que no piensa dimitir. Lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal que se celebra en Burgos, en La Coruña. Le consultaba si se plantea dimitir, como es normal, los periodistas, tras ser procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Pero esto de dimitir es una cosa tan antigua.