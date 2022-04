Tertulia: Sánchez y Feijóo ¿En qué punto se encuentran?

Dentro de pocos días diremos adiós a las mascarillas. Su uso dejará de ser obligatorio en interiores el 20 de abril y con esta medida, cae la última gran restricción de la pandemia. Durante más de dos años las mascarillas nos han acompañado en nuestro día a día, y a partir del próximo miércoles será nuestro sentido común el que nos diga dónde debemos seguir llevándola. Debatimos sobre la medida.

Pedro Sánchez ha estado en Espejo Público y ha lanzado tres mensajes al PP. Que aclare el asunto de las mascarillas, su relación con Vox y que el bajar impuestos no es la solución. Feijóo ha respondido.

El presidente de la Xunta de Galicia y nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no tener corazón" por falta de empatía con las rentas medias y bajas de este país por no contemplar la bajada de impuestos generalizada que él propone.

"Con un 10 % de inflación, un presidente de Gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón, es que no le interesan las gentes con dificultades para llegar a fin de mes", ha dicho Feijóo durante un acto en O Porriño (Pontevedra) ¿Cómo queda la relación entre PP y PSOE?