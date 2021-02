La tertulia: ¿Están actuando bien los presidentes autonómicos?

Se empieza a doblegar la curva de la tercera ola del COVID-19 en España. Las Comunidades Autónomas empiezan a tomar medidas más drásticas para reducir la presión hospitalaria. La mayoría de los presidentes autonómicos son conscientes de que ha habido que optar por la salud", dice Anabel.

Todo en el ambiente de las elecciones catalanas. Los presos del procés ya se han incorporado a la campaña de las elecciones. No está nada claro el resultado pese a los sondeos, Toni Bolaño intuye una repetición de los comicios: "Yo empiezo a ver la posibilidad de una repetición electoral. Si gana ERC, Junts Per Catalunya les va a poner unas condiciones duras. Si gana Junts Per Catalunya entonces ERC entraría en una crisis de identidad y de estrategia". En el debate en la televisión pública varias formaciones optaron por hablar en catalán ¿Hicieron lo correcto?

Por otro lado, el vicepresidente Pablo Iglesias ha asegurado que si tuviera la oportunidad nacionalizaría las farmacéuticas sin que le temblase el pulso ¿Qué les parece esto a los contertulios?