Solo uno de cada cuatro jóvenes considera importante una dieta equilibrada

Un estudio de GfK revela que tan solo el 25,3% de los jóvenes de menos de 30 años considera importante llevar a cabo una dieta equilibrada para cuidarse, un dato que se eleva a casi el doble (48,4%) en la población mayor de 45 años.

Son relevantes también las diferencias entre sexos, ya que según este mismo estudio, las mujeres dan más trascendencia a mantener una alimentación equilibrada que los hombres (44,5% frente al 32,8%). Ellos, en cambio, dan más importancia que ellas al ejercicio físico (16,7% frente a 9,7%).

Pero estos hábitos no se dan solo entre los jóvenes. Ya desde niños encontramos datos similares. Una cuarta parte de los adolescentes españoles vive con sobrepeso y solo el 32,9% de los hogares con hijos de hasta 12 años reconoce comer de manera equilibrada.

El consumo de frutas y hortalizas en España ha caído casi un 20% en la última década, y el citado estudio señala el precio, la conveniencia y el gusto como principales factores de ello.

Cuatro de cada diez niños sufre problemas de sobrepeso

Los datos entre los más pequeños son preocupantes. Y es que cuatro de cada diez niños en España sufre problemas de sobrepeso u obesidad, y el 60% de ellos los seguirán teniendo cuando sean adultos.

"El consumo de frutas está directamente relacionado con evitar el sobrepeso, que está relacionado con trece cánceres. Pero es que las frutas y las verduras nos dan una serie de compuestos que son absolutamente imprescindibles para funciones fisiológicas que están relacionadas con el cáncer", advierte la nutricionista Emilia Gómez.

El farmacéutico Álvaro Fernández pone el foco también en los malos hábitos que creamos inconscientemente en los más pequeños. "A los niños se les dice '¡Te has portado muy bien! Hoy en vez de puré de verduras comemos macarrones' o '¡Uy, qué bien has comido! No hace falta que te comas la fruta'", explica.