El Norte de Lucas: "El plan de respuesta ya no parece que vaya a ser temprano"

Juan Ramón Lucas reflexiona sobre el plan de respuesta que ha aprobado el Gobierno en relación a los rebrotes en nuestro país: "El plan de ampuloso nombre aprobado hoy en el Gobierno -respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid- deja en manos de las Comunidades Autónomas la gestión de los rebrotres".

Por ello, considera que es "exactamente lo contrario" de lo que se hizo en el estado de alarma: "Bandazo enorme. Pero, sobre todo, un factor de preocupación para cualquier ciudadano medianamente atento. ¿No se podía haber aprobado antes este plan?".

"¿Es que el Gobierno no había pactado con las autonomías ni siquiera unas normas básicas para atajar situaciones como la de Cataluña? ¿Es que estamos volviendo a trabajar a golpe de improvisación? ¿No ha habido tiempo para pensar, diseñar, acordar, proponer y aprobar un plan que evite el desconcierto en que viven las administraciones y los ciudadanos que sufren los rebrotes?", ha añadido Juan Ramón Lucas.

Por último, comenta que el plan de respuesta ya no será "temprana": "No sé si tardía, pero temprana no".