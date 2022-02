El Norte de Lucas: "Poco más de dos millones de personas parece que van a decidir el domingo el destino de un país"

Poco más de dos millones de personas parece que van a decidir el domingo el destino de un país. Este, España. Las elecciones en Castilla y León se revisten de la trascendencia nacional que los propios partidos han fijado al jugar sobre el tablero autonómico su partida de influencia nacional: El PP, reformar el impulso que empezó en Madrid y creen ver terminaría en Moncloa, los socialistas detener ese movimiento y aprovechar para recomponerse y volver a crecer, Vox para seguir mostrándose como el partido que más y más fuerte crece, y Podemos para no perder clavos donde seguir sujetándose aunque sean candentes.

No le niego que el trazo me haya salido demasiado grueso, porque todo tiene matices, pero créame que a grandes rasgos esto es lo que ellos mismos han puesto sobre la mesa.

¿Y los problemas y necesidades de la autonomía y su gente? Algo habrá que hacer, y algo también venden. Pero la partida es nacional y juegan a la influencia. No perderla, aunque sea arañando voto puerta a puerta como ha vuelto a pedir hoy Mañueco,

O ganarla donde nunca la tuvieron, como ilusionado espera el socialista Tudanca.

Pasado mañana es la cita

Dice el PP, en privado, que maneja ya previsiones que le ponen cinco puntos por encima del PSOE, que suma mas que los socialistas y podemos juntos. Pero las últimas encuestas avanzaban casi empate.

Los jefes intentan esta noche, pie a tierra, que eso no suceda.

Estamos cansados… tanto que más de uno de cada cuatro trabajadores desea dejarlo ya. Cansados e incómodos. Y es para hacérnoslo mirar en un país en el que el paro siembra la angustia en más de un 13 por ciento de la población activa, y casi la mitad de los jóvenes no tiene trabajo y ve su futuro como oscura boca de lobo. Algo falla si no hay trabajo y además un buen número de quienes lo tiene está pensándose dejarlo.

Es la conclusión de un estudio del portal Infojobs que nos da hoy una pincelada agria de lo que somos… que siempre es importante conocerlo.

Saber qué pensamos, qué nos define. Cuál es nuestra historia

También para que no nos pase como a no pocos hombres públicos, también mujeres pero me da más apuro nombrarlas así, qué quieren que les diga, antiguo que es uno…representantes políticos que no tienen problema en desnudar su ignorancia cuando de tirar dardos a los demás se trata. Hoy le ha tocado a nuestro amigo Echenique, portavoz parlamentario de podemos, aficionado, por lo visto a la literatura gótica del siglo 19, pero sin haberla digerido muy bien. Desconocedor, además, de la más reciente historia de la política española. Se trataba, como siempre, de darle a la prensa crítica con ese mote tan simpático de derecha mediática…así

A ver, desde el respeto y hasta el afecto que sabe que le tengo, señor Echenique. Ha perdido una gran oportunidad de reivindicar el drama de los oprimidos, porque el monstruo de Frankenstein es siempre bueno, al principio y al final…es la presión social, la incomprensión y la ambición de los hombres -empezando por su creador- lo que sustancia su drama y le cosifica como monstruo. Y en cuanto a lo de gobierno Frankenstein…se lo pongo fácil: clique en Google y descubrirá que el mote no es de esta insoportablemente facciosa derecha mediática, sino que lo alumbró el ingenio de Alfredo Perez Rubalcaba. Que mediático si era, pero ni de derechas ni de la canallesca.

Pero, claro, gestionar la realidad resulta muy difícil o no le viene bien a quienes beben en las fuentes del populismo… ahí vuelve a estar hoy el ejemplo del presidente Mejicano, Lopez Obrador, para Podemos uno de los grandes líderes iberoamericanos, que sigue con la turra de la explotación y tal… Ahora invertir es robar… que no tiene nada contra España, sino contra sus empresas, que roban..

Anuncia Cuca Gamarra PP que recurrirá al constitucional, hasta la propia reforma laboral, el mismo día en que los letrados del congreso dan por zanjada la polémica sobre el disputado voto del señor Casero. Estiman los letrados que ni era necesario ni jurídicamente exigible la convocatoria de la mesa y que la comprobación del voto telemático busca corroborar la identidad y no lo votado, que es irrevocable. Aunque sobre esto último hay duda puesto que el reglamento estima que la comprobación sería para ambas cosas. En todo caso, sigue la disputa

Sicilia, Psoe, Almeida, PP… ya ve usted que la cosa no se calma.

Tampoco lo hace la marea de la investigación de los abusos de la iglesia. Hoy, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, se ha sumado a las voces de apoyo a la comisión que quiere poner en marcha el PSOE con el Defensor del Pueblo.

Y mire, hoy se ha hecho público un informe de la Universidad de Navarra sobre abusos en esa comunidad… Se consigna más de una treintena de víctimas.