Víspera de 20 de noviembre. Con la que está cayendo no estamos para evocaciones ni memorias sino para mirar al frente y ver cómo salimos. Muchos grupos llevan tiempo levantando la voz. Los mejor organizados, ante la sordera de los que mandan, deciden empezar a tomar la calle. Metalúrgicos, ganaderos, transportista... Deciden saltar las costuras de la moderación y salir a la calle.

Cada sector vive su realidad pero todos reclaman trato justo y sufren el zarpazo de la pandemia. El Gobierno pensaba que el dinero de Europa salvaría todo, pero no hay dinero y no se salva nada. Es surrealismo porque dice el PSOE que esto de las movilizaciones es cosa del PP, como ha asegurado Eva Granados. O lo del secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago que ha pedido a los trabajadores que no se movilicen.

El alcalde de Cádiz, no es del PP. Íñigo Errejón en Madrid, de Más País. Estos dos testimonios son de personas más cercanas al Gobierno que al PP. Y qué ha dicho Yolanda Díaz, "respeto absoluto por todos los colectivos que defiendan sus derechos de forma pacífica". Nadia Calviño, hacía un llamamiento a la calma. Parte del Gobierno llama a la calma y responsabilidad y la otra siente respeto y empatía. Y en el PSOE se echa la culpa al PP. Hoy Pablo Casado le ha dicho a los agricultores de Ciudad Real que apoya sus movilizaciones callejeras. Le vendrá bien para arrebatar presencia en la calle a Vox, pero no parece su sitio natural.

Y en Austria un confinamiento general durante 20 días a partir del lunes, con una incidencia que ronda los 2000. La situación es casi tan alarmante como en anteriores olas porque las vacunas no están siendo administradas todo lo que deberían. Y en España algunas comunidades insisten en el certificado Covid.