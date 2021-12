Hay una película futurista y pintona que se llama Minority Report. Consiste en una práctica policial que consiste en adelantarse al delito para poder detener al delincuente y evitar el mal. Parece que eso es lo que ha querido hacer el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se olía una moción de censura de Psoe, Podemos y Ciudadanos y ha adelantado las elecciones para no tener un "Gobierno Frankestein". Habrá elecciones Minority Report el próximo 13 de febrero y se marca un Ayuso con la diferencia de que a Ayuso, sí había riesgo de que se lo hicieran, aquí no estaba tan claro.

Francisco Igea se ha enterado en directo en Más de Uno. El hasta hoy número dos de Mañueco lo ha calificado como "lamentable" en pleno aumento de casos de la incidencia.

La OMS ha pedido que se suspenda la Navidad. Limitar los encuentros lo más posible. Es mejor cancelar las celebraciones de hoy y poder vivir mañana.

El miércoles hay conferencia de presidentes. Ayuso ha vuelto a recordar hoy que Madrid no cambiará su estrategia si puede evitarlo. En la mayoría de presidentes hay una impresión de que volverá la mascarilla en la calle. Si alguien no se toma en serio esta ola es que o no está en el mundo a no quiere estar.