El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' correspondiente a 2021 ha elegido a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi como ganadora de la edición de este año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.

Con esta noticia comienza Juan Ramón Lucas pero continúa con todo lo ruidoso de lo sucedido en la política, destaca "la caída del caballo de San Pablo, Echenique". Descubre después de dos años se da cuenta que gobierna junto a neoliberales, que son dice, quiénes propiciaron la llegada del fascismo. Muestra espanto por la presencia de neoliberales en el Gobierno del que su partido forma parte, es enternecedor. Qué tragaderas deben de tener para aprobar, por ejemplo mañana, cómo van a hacer junto al PSOE los candidatos al Tribunal Constitucional, incluso alguno que no consideran idóneo. Pero hay pacto político.

Se lo afea Rufián: "Hemos tragado sapos, ahora cocodrilos no. Lo del Tribunal Constitucional con Enrique Arnaldo no tiene nombre. Plántense un poquito, de vez en cuando solo". Pero no se plantan, ni ante los neoliberales que trajeron el fascismo ni ante los pactos de conveniencia. Mañana si no hay cambio votarán a ese y a los demás candidatos, PP, PSOE Y Podemos aunque ellos mismos piensen que no son los idóneos.

Un día cualquiera en el Congreso. Sánchez - Casado. Paisaje de hermoso verdor de Sánchez y respuesta en la línea de romper barajas en la oposición. Mientras se golpeaban a golpes dialécticos en el Parlamento, Economía ha publicado el acuerdo de los fondos europeos. Si seguimos sin acuerdo en la reforma laboral puede que se impacienten en Europa.