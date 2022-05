El Norte de Lucas: "Ni adversarios ni costaleros se creen a Sánchez con lo del CNI"

Nadie cree que Pedro Sánchez no supiera que el CNI estaba trabajando en el peaje perfectamente legal a los independentistas. El presidente ha explicado lo obvio en una forzada comparecencia y ha dicho que no lo sabía. Habla de principios, de lo que tiene que ser, y no de hechos. Es su forma de eludir una pregunta concreta, eso sí asegura que asume su responsabilidad, "he hecho lo que debía". Pero, ¿Qué es lo que debía? Hay tantos interrogantes y dudas que ni un grupo parlamentario se ha creído lo que ha dicho. Ni la oposición, ni los costaleros parlamentarios. Pero ni uno. Ni Bildu, ni Esquerra, ni PNV. Incredulidad en una sesión parlamentaria aparentemente informativa.

Irene Montero ha explicado la ley del sí es sí que ha salido en el Congreso. Para la ministra estamos ante un hito histórico del feminismo español. Para su feminismo. Ese que le llevó a decir que el indulto a María Sevilla es un símbolo del proceso feminista. Hoy el padre al que le robó el niño ha asegurado que se le "sigue encogiendo el corazón". Lamentaba las palabras de la ministra. La de justicia, Pilar Llop ha explicado las razones. "Es un acto de oportunidad del Gobierno", pero no dice por qué no se informó y por qué ha sido casi un acto casi clandestino. Un hito en la lucha del feminismo de España, que como todos saben, nada había avanzado antes de la llegada de Podemos.