El monólogo de las ocho: "Sonoro, pero poco concluyente toque de atención de Yolanda Díaz"

Lo de la soberanía nacional no es una cuestión menor. Al fin y al cabo es sólo la piedra angular de la Constitución. Así que parece lo normal que su relación con ella, con la soberanía nacional, sea una de las primeras cosas que resuelva un partido político. Después de esto viene todo lo demás.

Inmersos como andamos en la vorágine poselectoral y en las peleas de las coaliciones quizás haya pasado injustamente inadvertido un debate pendiente en la mayor coalición de partidos que se presenta a las elecciones. Esta Sumar que reúne en torno a Yolanda Díaz a 15 partidos en feliz comandita. O no tan feliz. Hoy ha pegado un toque de atención Yolanda Díaz bastante sonoro. Claro, bastante sonoro pero poco concluyente porque lo cierto es que muy difícil saber cuál es la postura concreta de Yolanda Díaz sobre casi nada.

Veamos. En Comú es el partido de Ada Colau y uno de los pilares de Sumar. Hoy le han preguntado a la portavoz de los comunes, que se llama Aina Vidal, por si mantenían una de las promesas tradicionales de la formación, que es la convocatoria de un referéndum por la independencia en Cataluña.

Claro, debido a respuestas como esta es por lo que con los comunes se hace una distinción. Se dice: no es un partido independentista pero tampoco es un partido constitucionalista, porque la soberanía nacional es la piedra sobre la que se construye la Constitución y establece que compete a todos los españoles decidir sobre las cuestiones esenciales como esta. Por eso el PP de Daniel Sirera decía en Barcelona que prestarían sus votos para investir a Collboni pero siempre que no estuvieran los comunes en el Consistorio. A esto se referían.

Bien, ¿y Sumar? ¿Incluirá en su programa un referéndum de autodeterminación? Pues es difícil saberlo, porque fiel a su estilo, hoy en Santander, Yolanda Díaz dio un toque de atención a los comunes muy sonoro pero poco concluyente.

Hoy amanecía El Mundo con los WhatsApp en portada que se cruzaron María Guardiola y los dirigentes de Vox antes de que su relación se rompiera quizás para siempre. El cruce es amargo, desde luego. No es la única del Partido Popular que ha tenido problemas con la formación de Abascal pero si son los problemas más graves porque hacen imposible su investidura y ahora además la colocan en una posición muy incómoda.

La iniciativa la tiene ahora el PSOE, que es quien tiene la presidencia de la cámara regional. Que es quien va a presentar a un candidato a la misma, Guillermo Fernández Vara y que es quien va a fijar una fecha para el pleno. Y, hombre, como no somos tan ingenuos como para pensar lo contrario, imaginamos que manejará el calendario a mayor beneficio de la campaña de Pedro Sánchez. El límite es el día 20 de julio. Las elecciones generales el 23. Así que puede ser que en la recta final de la campaña se ubique muy oportunamente un pleno de investidura en el que, desde luego que si el valor a preservar es la coherencia, María Guardiola va a tener que abstenerse para que Gobierne Vara. ¿Acaso bloquear el gobierno no es lo que le reprochamos a aquel Pedro Sánchez del No es No?

Nadie sabe a quién castiga exactamente la repetición de unas elecciones

Así de puñetera es la política. Hoy recibes loas a tu coherencia lo que pasa es que la consecuencia lógica es que permitas que gobierne el ganador porque si no el electorado puede interpretar que en realidad estás forjándote una reputación y un liderazgo para jugártelo todo a una repetición electoral. Y si bien nadie sabe a quién castiga exactamente la repetición de unas elecciones, sí intuimos y es una intuición respaldada por la experiencia que es a quien el electorado atribuye la responsabilidad de repetir las elecciones. Guardiola no tiene una mayoría suficiente y quien hoy tiene más apoyos es Vara, qué se le va hacer, porque lo cierto es que él es quien ha ganado las elecciones y si la noche electoral interpretamos lo contrario fue porque se hizo una suma incorrecta que ella misma y Vox se han encargado de corregir. Es que esta es la otra duda que queda. Si hay repetición, será Vara el candidato socialista. Él no despeja la incógnita y supongo que dependerá de los sondeos.

Otra que tuvo sus problemas con Vox ha sido Isabel Díaz Ayuso. Le tumbaron unos presupuestos y un plan fiscal, lo que pasa es que ella lo ha manejado con la pericia suficiente como para ganarles la batalla obtener la mayoría absoluta y convertir en inútiles sus votos. No es que la relación haya mejorado. Realmente lo que es la relación personal de Ayuso con Rocío Monasterio nunca fue buena. Hoy en Madrid una apabullante mayoría absoluta investía a Isabel Díaz Ayuso, que en el pleno de la Asamblea ha contestado a cada uno de los grupos de la oposición y que ha tenido su particular choque con Vox. Ya saben que a Díaz Ayuso la suele tratar Rocío Monasterio con una gran displicencia.

Ayuso le ha contestado con dureza, claro. Ella ya ha tenido graves desencuentros con Vox durante la legislatura. Le tumbaron unos Presupuestos y un plan fiscal y hoy les acusa de ser el colchón sobre el que reposa Pedro Sánchez.

Con ruido y con furia algunas y con la placidez de la mayoría absoluta otras, se van constituyendo los parlamentos regionales de las españas

Otra mayoría absoluta será la que investirá a Emiliano García Page dentro de unos días en Castilla La-Mancha. El 5 y 6 de julio se celebrarán los plenos en esa maravillosa cámara de Toledo que alberga tanta historia. El Convento de San Gil donde vivían los franciscanos descalzos simpáticamente conocidos como los gilitos y al que la desamortización de Mendizabal convirtió en una edificio civil. Hoy en la planta de lo que era la Iglesia se reúnen los representantes en un salón de aires británicos, por la cercanía a la que se encuentran sus señorías. A distancia de florete para que no haya heridos. Un parlamento austero. El que tiene menos representados por número de representantes. Es una cámara muy bonita, a la vera del Tajo, ya me disculparán el entusiasmo, pero es que verdad que es una cámara muy bonita. Es que hay comunidades que arrogantemente se llaman históricas y luego fíjense con qué humildad carga Castilla-La Mancha con toda su historia.

Bueno, pues así con ruido y con furia algunas y con la placidez de la mayoría absoluta otras, se van constituyendo los parlamentos regionales de las españas.