El monólogo de las ocho: "Lo que produce pavor es pensar qué es lo que Bildu entiende por seguridad ciudadana"

Cuanto más razonable es la propuesta, más dificultades se encuentra. Esta es una máxima del funcionamiento de este gobierno de socios tan extremados, que sólo las políticas excéntricas encuentran los apoyos necesarios para prosperar.

Hoy la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha justificado el cargo con una propuesta interesante para el debate. Dice Saiz, y dice bien, que como los tratamientos médicos han avanzado y así la recuperación de determinadas enfermedades, quizás habría que adaptar la normativa sobre bajas laborales a esa realidad.

Es decir, que en función de cómo se encuentre el trabajador de baja, pueda alternar la recuperación con algunos periodos de trabajo. O sea, que habría que estudiar la posibilidad de que de forma voluntaria se puedan flexibilizar las bajas laborales.

Demasiado razonable para prosperar en este Consejo de Ministros. Ya ha salido el socio de coalición a decir que a dónde va la ministra Saiz tan cargada de sensatez. Yolanda Díaz ha tuiteado que no ha lugar siquiera la reflexión. "No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

Esto recuerda a cuando la ministra de Vivienda sugirió, tímidamente, que convendría proteger a los pequeños propietarios. Con los socios hemos topado. Cuanto más razonable es la propuesta, más dificultades se encuentra.

El socio, por cierto, que aun cuando ocupa carteras tan huérfanas de competencias, como la de Sanidad, tiene una capacidad para montar líos que no habría subestimar. Recuerden el devenir de Alberto Garzón en Consumo o la diarrea legislativa de Irene Montero en Igualdad.

Ahora Mónica García puede estar preparando una bien gorda con lo de MUFACE. La falta de acuerdo en la negociación con las aseguradoras del futuro concierto de esta Mutualidad de los Funcionarios Civiles del Estado deja en el aire la cobertura de nada menos que un millón y medio de personas. ¿Creen que la sanidad pública está capacitada para absorberlas de una vez?

Ya ven que en la política es fundamental con quién pactas las reformas. Sobre todo si afectan a asuntos tan delicados como la seguridad ciudadana. Ha sido Bildu, repito Bildu, quien ha anunciado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Así que ahora Bildu es quien dictará las limitaciones con las que actuarán la Policía y la Guardia Civil.

Vamos a ver, el PSOE lleva diez años prometiendo que cambiarían lo que llaman Ley Mordaza y entre medias ha ocurrido de todo, incluida una pandemia que propició que el Gobierno de Sánchez explorara todos los límites de ese texto que cuando era oposición señalaba como su leviatán legislativo. ¿Con qué herramientas represivas creen que contaba el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las restricciones de la pandemia?

Ahora lo que produce pavor es pensar qué es lo que Bildu entiende por seguridad ciudadana. Porque que lo haya anunciado Mertxe Aizpurúa no es una anécdota. La portavoz de Bildu fue condenada por enaltecimiento del terrorismo cuando dirigía una revista tan radical como 'Punto y hora de Euskal Herria', que aplaudía los asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad.

Un inciso: si un condenado por maltrato psicológico no puede presentar un cuento a un concurso de relatos sobre Igualdad, ¿puede una condenada por enaltecimiento del terrorismo amadrinar una Ley de Seguridad Ciudadana? Cierro el paréntesis.

Bildu no ha tenido reparos en presentar a asesinos en sus listas y la educación sentimental de buena parte de sus bases se forjó en la kale borroka. Hoy le han hecho una pregunta muy pertinente a Mertxe Aizpurúa, la nueva garante de la seguridad ciudadana de los españoles. Le preguntan si sabe qué opina el ministro de Interior, Grande Marlaska, de todo esto y contesta con su habitual desinhibición.

Ya han aterrizado en Madrid los aviones militares procedentes de Beirut con más de 200 españoles a bordo. Hoy, la fuerza aérea israelí ha atacado el cuartel general de inteligencia de Hezbolá en Beirut. Israel ha lanzado su mayor ataque en el centro de la capital libanesa y ordena nuevas evacuaciones en el sur. El ejército israelí ordenó a los habitantes de más de veinte ciudades y pueblos que se fueran, una señal de que su invasión podría estar expandiéndose.

Ha reconocido esta tarde Joe Biden, que mantiene conversaciones con el gobierno de Netanyahu sobre la posibilidad de que Israel responda al ataque iraní del martes con bombardeos sobre sus reservas de petróleo. Ayer se opuso a que las medidas de represalia tuvieran como objetivo instalaciones nucleares, hoy deja abierta la puerta a las reservas petroleras. Lo que Washington pide al gabinete de guerra de Israel es que la respuesta sea proporcionada.

El monólogo de las ocho: "Lo que produce pavor es pensar qué es lo que Bildu entiende por seguridad ciudadana" | Monólogo de las ocho