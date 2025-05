El Monólogo de las Ocho: "Hay que tener una fe ciega para creer la versión del Gobierno"

La cloaca en la que chapotea la fontanera Leire Díez hiede cada día más y ha obligado a la dirección del PSOE a hacer algo para que parezca que hace algo, porque incluso los propios empiezan a no poder soportar el hedor. Es que hoy ya nos hemos despertado con un titular en El Español que apunta a las peores prácticas de la mafia. Esta militante socialista habría ofrecido a sus periodistas un vídeo sexual de un fiscal, el fiscal Grinda, para acabar con él.

Esto remite a otras épocas, en que sicarios se escondían en los armarios para grabar las intimidades sexuales de un director de periódico. Esta Leire Díez no debe de ser muy avispada, porque le fue a ofrecer el vídeo precisamente a periodistas del periódico de quien sufrió este tipo especialmente nauseabundo de extorsión.

No es lo único que hoy hemos sabido. También hemos tenido noticia e imagen de la fontanera de Ferraz reuniéndose con el guardia civil a sueldo de la organización criminal del caso Koldo.

Hay incluso periodistas capaces de justificar esto, no crean, pero también hay cargos socialistas que se dirigen a la dirección temerosa de que este olor a cloaca provoque un daño terminal al partido. Porque resulta increíble que una militante haya emprendido por sí sola y con aliados como el empresario Pérez Dolset y la asesoría de un abogado como Jacobo Teijelo, una operación para destruir a la UCO y la reputación de fiscales anticorrupción para evitar que se investiguen los escándalos del partido.

Desde luego hoy hay que tener una fe ciega para creer la versión del gobierno. Habría que remontarse al bueno de Abraham, capaz de sacrificar a su hijo si Dios se lo pedía. Bueno, hay hoy algunos capaces de sacrificios aún mayores por el partido, no crean

La cuestión es que la dirección del PSOE necesita hacer algo para que parezca que hace algo y por eso ha decidido echar una palada de burocracia sobre el caso. Un expediente informativo. Adviertan ustedes la redacción del comunicado.

Miren con qué suavidad tratan las andanzas de Leire Díez. Con Nicolás Redondo o Joaquín Leguina no eran tan esponjosos. Es que en realidad lo que hace este comunicado es poner en cuestión las informaciones de los medios y a la oposición del Partido Popular. Pero nada para la militante que conspiró para matar civilmente a quienes investigaban la corrupción. Como si no hubiéramos oído lo que hemos oído y no hubiéramos visto lo que hemos visto.

Ayer les contábamos que al menos uno de entre los socialistas había reconocido que conocía a Leire Díez. Hoy ya no es uno. Ya reconocen que no era un militante más. Era una persona conocida, que ocupó importantes cargos de confianza y que tenía una relación frecuente con dirigentes del partido. No es "esa persona de la que usted me habla". Ayer Patxi López decía claramente que él sí conocía a Leire Díez y añadía algo más.

Hoy la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, también se refiere con familiaridad a Leire Díez y tampoco quiere mostrar su estupor por las informaciones conocidas.

En privado, muchos cargos socialistas se han dirigido a la dirección del partido para preguntar por estas prácticas mafiosas. En realidad esto no se puede ventilar en privado. Eso no tiene ningún valor porque no demuestra preocupación por las prácticas mafiosas, sino por la reputación del partido. Y eso es una cobardía, porque aquí lo importante es que se ha querido destrozar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción mediante una sucia operación contra guardias civiles y fiscales que investigan los escándalos del Gobierno.

Por eso Emiliano García Page dice que es necesario algo más que un expediente informativo. Porque eso no desvincula al partido de las actividades mafiosas de su militante. Hoy hablado el presidente de Castilla-La Mancha en Radio Nacional, aunque hace tiempo que en Ferraz no se atiende a nada de lo que diga Page.

El plural es la clave. Porque Leire Díez habla en un plural solidario que no solo cobija a empresarios corruptos perseguidos por fraude, sino a ¿quién? ¿A quién sino a dirigentes del partido?

Por cierto, Leire Díez sitúa en el mismo plano moral a los socialistas investigados y a sus entornos… a Begoña Gómez y a David Azagra. En el mismo plano moral que a empresarios investigados por un fraude millonario. Cuando dice "no queremos terminar todos presos por Antonio Balas", a quien cree que se refiere, pues en primer lugar es una forma de solidarizarse con alguien Alejandro Hamlyn que supuestamente ha defraudado más de 130 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos.

En la sesión de control no estaba presente Pedro Sánchez. Una pena, la verdad. En su lugar, ha respondido el ministro Félix Bolaños en un interesante intercambio con Borja Sémper

¿Todo barro? ¿Todo fango? Pero si le iba ofreciendo a periodistas de El Español un vídeo sexual del fiscal Grinda. Quien estaba revolcándose en el barro y en el fango era esta militante y todavía no hay una explicación convincente de en nombre de quién ofrecía acuerdos con la Fiscalía a empresarios perseguidos por la Justicia por un fraude millonario.

Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado buena parte de su comparecencia ante los medios a los escándalos del Gobierno.