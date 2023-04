La mirada cítrica: "La sequía podría aumentar el precio de los alimentos más de lo esperado"

En el último minuto, como siempre, apurando el tiempo. Es una tradición española, agotar prácticamente el plazo para presentar los trabajos, los informes, los estudios o los Planes de Estabilidad. La Comisión Europea los quiere tener encima de la mesa, en Bruselas, antes de finalizar abril para analizar la cuestión con detenimiento. El Gobierno quiere destacar la lucha contra el paro con la creación de 1,1 millones de nuevos puestos de trabajo desde este año a 2026 para reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Parece mucho, pero en realidad son 275.000 empleos cada año. A esto se añade el acelerón en la reducción del déficit al 3% en 2024 y reducir la deuda pública. Para el 2026 la idea es que se sitúe por debajo del 107%. La previsión de crecimiento económico no cambia para este año, se mantiene en el 2,1%

Hoy el INE nos ha presentado muchos grandes cifras. Tanto de precios como de la marcha económica. La actividad económica crece por encima de lo previsto. Sorprende con un crecimiento trimestral del 0,5% en el principio de año, algo que contrasta con la ralentización que se vivía desde el verano. La vicepresidenta Nadia Calviño apunta al empleo. La clave de este avance económico se fundamenta en dos aspectos importantes, el aumento de la inversión, sobre todo en bienes de equipo, lo que muestra la confianza de las empresas en el futuro, y en las exportaciones. Las ventas en el exterior han crecido un 5,8% y esto compensa la caída de la demanda nacional. Porque dentro de nuestras fronteras resalta la caída del consumo público y también de los hogares que sufren la subida de precios y de tipos de interés. El Euribor cierra abril por encima del 3,75%

Los precios es la carcoma del ahorro y del poder adquisitivo de las familias españolas. La inflación es el fantasma que ahuyenta los ahorros y recorta a trasquilones el poder adquisitivo de los trabajadores y hogares. En abril la inflación repuntó. Subió 8 décimas hasta el 4,1% en tasa interanual. El ministro de agricultura, Luis Planas, espera que se entre ya en el camino de desaceleración de los alimentos. Estos son los deseos del Ministro de Agricultura, que hoy convocaba de nuevo la cadena alimentaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha avalado el plan de estabilidad del Gobierno, alerta sobre la cesta de la compra. La AIREF advierte de que la sequía, la pertinaz e incansable sequía podría presionar al alza los productos alimenticios en mayor medida de lo estimado. Bruselas ha llegado a un acuerdo para vetar la exportaciones de cereales ucranianos a cinco países del Este. Al resto de Europa si que llegará el grano ucraniano.

Los inversores de todo el mundo y, en especial, del sector financiero están más pendientes del First Republic Bank que los agricultores de las previsiones del tiempo y de lluvia. El First Republic Bank recibe más golpes que Rocky Balboa y mira que Stallone firmó seis películas desde el ring. De paso, la FED acusa a la dirección de la debilidad del banco que está deseando que suene el gong. Más de uno espera que alguien lance la toalla a la lona. El First está al borde de la intervención. Además, la Reserva Federal americana también reconoce que ha fallado en la supervisión del Silicom Valley Bank, que había más de 30 advertencias de supervisión sin resolver. Todo esto tiene reflejo en Europa y encima, en España, las cuentas de Unicaja no han gustado en bolsa. Ganaba 34 millones de euros hasta marzo, un 43% menos que el año pasado. Las acciones de Unicaja han bajado alrededor del 10%, y, como el sarampión, han contagiado al resto del sector.