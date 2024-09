La mirada cítrica: "Los marineros de Junts no están por la labor de seguir faenando al lado de Sánchez"

La aguja de marear, que es como llamaban los antiguos navegantes a la Brújula, marca directamente al Mar Incógnito, a la ruta de los fallidos déficit, al Mar de los Presupuestos perdidos en los Sargazos. El ministro contramaestre, Félix Bolaños, diga que siguen maniobrando, negociando.

El problema es que hay un motín a bordo, a bordo de la alianza de legislatura. Los marineros de Junts no están por la labor de seguir faenando al lado de Sánchez. La vicepresidenta y ministra María Jesús Montero que pilota la nave de Hacienda se enfrentará esta semana a varios escollos, la senda de déficit, control del Senado y financiación autonómica.

En la financiación autonómica el PP ha mordido en el cupo a la catalana y no suelta. José María Aznar aprovecha para decir desde FAES que no es solo cosa de dinero, también de derechos.

Todos los presidentes autonómicos del PP inciden en la infrafinanciación de varias comunidades, resaltan lo que consideran una desigualdad, mientras Nuñez Feijóo denuncia que la política del Gobierno no sirve para avanzar.

Hay riesgo de naufragio en los Presupuestos, pero el Ejecutivo mañana aprobará el nuevo cuadro macro con una mejora en las previsiones. La economía crecerá un 2,7% este año, tres décimas más de lo previsto inicialmente. Los salarios siguen por los suelos, Según el INE, el salario más frecuente en España es de 14.586 euros al año, el segundo más común, 16.500 euros. Dos tercios de los trabajadores ganan menos de dos mil euros.

Y con estas cifras y este contexto mañana el Gobierno modifica el Plan Nacional de Energía y Clima. Teresa Ribera se va a despedir del Ejecutivo con la aprobación de un Plan de Energía que se enviará a Bruselas, donde ella, junto con el comisario del ramo, analizará y aprobará de nuevo. No irá a rechazar su propio plan, no. Tres cifras destacadas. Dentro de seis años el 81% de la electricidad deberá tener un origen renovable. España deberá contar con 5,5 millones de coches eléctricos y no se cambiar el calendario de cierre de las nucleares, todas deberán estar chapadas en 2035.

Y tres apuntes rápidos de los negocios, la riqueza y la vivienda. Pues mira, en la España en la que mucho personal tiene dificultades para tener una vivienda, el 35% de las casas se pagan al contado, sin hipoteca. Los mayores de 55 años ya suponen el 40% del negocio de las empresas. Cosas de la edad y que son el 30% de la población. Oxfam alerta de la fuerte concentración empresarial, por ejemplo, que dos empresas controlan casi la mitad del mercado mundial de semillas, y que 3.000 familias atesoran el 13% del PIB mundial unos 14 billones de dólares.