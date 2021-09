La Brújula de la Economía: ¿Habrá finalmente acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para subir el SMI?

La reunión celebrada este lunes entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme ha concluido sin conseguir llegar a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), aunque las partes apuntan que seguirán negociando "de manera informal" sin convocar de nuevo la mesa de negociación.

El gobierno se mantiene en la horquilla que recomendaron los expertos (subida de entre 12 y 19 euros este año). Mientras, los sindicatos piden 25 euros o más y la patronal alega que no es el momento de ningún incremento

En relación con el momento de aplicación del SMI, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha indicado que la intención del Ejecutivo es que sea efectiva desde el mes de octubre, sin embargo, los sindicatos han asegurado que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey les ha asegurado que la subida del SMI de este año se aplicará desde el 1 de septiembre.

¿Habrá finalmente acuerdo? ¿Será pronto? Hablamos con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien ha apuntado que "no tiene pinta en estos momentos": "CEOE está cerrada en una posición de congelación del SMI que, en mi opinión, no es de recibo y no se va a dar", ha opinado y ha asegurado que: "Hay margen de sobra en España para una subida de los salarios menores sin que tenga un efecto en la destrucción de empleo".

Subida del precio de la luz

El presidente del Gobierno se ha comprometido a que, cuando acabe el año 2021, los españoles vean que han pagado de luz lo mismo que en 2018. "Una promesa difícil de cumplir", según Juan Ramón Lucas.

Es por ello que el Ejecutivo de Sánchez, prepara un plan de choque para bajar el precio de la luz. Este consistirá en subastas de energía y medidas fiscales.