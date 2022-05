Ciencia en La Brújula: ¿Ven los animales en color o en blanco y negro?

¿Cómo ven los animales? Hace unas semanas les contábamos cómo funcionan los ojos de las moscas, y también de las gambas. Hoy toca hablar de colores. ¿Todos los ojos ven en color? ¿Es verdad que los perros ven en blanco y negro? Alberto Aparici, buenas noches. Hoy tienes bastante plancha para explicarnos todo esto.

¿Qué es el color exactamente? Porque si no empezamos por ahí, mal vamos. El color es una propiedad de la luz que tiene que ver con la longitud de onda. ¿Eso qué significa? Que la luz es una onda, así que es algo que sube y baja, como las olas de mar. Bueno, pues si cogemos una onda de luz y medimos la distancia entre dos crestas de la ola... eso es el color. Nosotros llamamos "rojo" a cuando la distancia es grande, y "violeta" a cuando es corta. Entre ellos tenemos, por orden, el naranja, el amarillo, el verde y el azul.

Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es el color es cuando toca decir que eso no es lo que ven nuestros ojos. Eso es lo que nuestros ojos querrían ver. El objetivo es distinguir la longitud de onda, pero la biología no ha encontrado una manera de "medir" el tamaño de la onda de luz. Lo que hacen nuestros ojos es diferente y muy ingenioso: tenemos en la retina tres tipos de células que se encargan del color. Cada tipo se activa cuando le llega luz de un color diferente: uno se activa con la luz amarilla, otro con la luz verde y el tercero con la luz violeta. Cuando se activan las células violetas emiten un impulso nervioso que llega al cerebro y... vemos el color violeta. Y así también con las amarillas y las verdes.

Pero entonces... ¿no deberíamos ver sólo esos tres colores? El amarillo, el verde y el violeta. Pues aquí está lo ingenioso: cada una de esas células se activa al máximo con esos tres colores, pero se activan menos cuando coges un color diferente. Por ejemplo: el azul está entre el verde y el violeta; pues nuestro cerebro interpreta como "azul" cuando el violeta está encendido, pero no mucho, y el verde está encendido, pero no mucho. O el rojo, que está más allá del amarillo y el naranja. Nuestro cerebro ve "rojo" cuando sólo están encendidas las células amarillas, pero muy poquito, porque el rojo ya está lejos.

O sea, que lo que ven nuestros ojos no es la longitud de onda, sino que la deducimos de las diversas combinaciones de estos tres colores. Y esto tiene una consecuencia interesante, que es que podemos ver colores que no están en el espectro de la luz. No existe la luz marrón o la luz rosa, sino que nosotros vemos marrón o rosa cuando nos llega una mezcla adecuada de luces de otros colores. Todo esto está muy bien... pero todavía no has dicho nada de cómo ven los animales.

Es que necesitábamos esta larga introducción para llegar a el hecho fundamental: nadie sabe cómo ve los colores un animal, porque no estamos conectados a su cerebro. Lo que hacemos es mirar en el interior de su ojo y deducir qué colores podrá ver según qué células cromáticas tenga. Por ejemplo: un animal que sólo tenga células de un color verá en blanco y negro. ¿Por qué? Porque sólo podrá ver que sus células se activan mucho o se activan poco, pero eso puede ser porque le llega luz de diferentes colores... o simplemente porque hay mucha luz o poca luz. Un sólo tipo de células cromáticas significa que no sabes distinguir los colores.

Entonces... ¿eso es lo que les pasa a los perros? No. Es un mito que los perros vean en blanco y negro, y de hecho hay muy pocos animales que no vean ningún color. Uno de los poquísimos son los pulpos del género Octopus, que está muy demostrado que no distinguen colores. Pero la gran mayoría de animales tiene células de dos o tres tipos diferentes, de forma que si ven algunos colores. En concreto los perros tienen dos: las violetas y las amarillas.

¿Y en qué se diferencia su visión de la nuestra, que tenemos células de tres colores? Pues en que nosotros podemos distinguir colores que ellos no distinguen. Para los perros el cualquier cosa por debajo del azul es amarillo. Por debajo del azul las células violetas no se activan y sólo pueden usar la amarilla, asi que digamos que "ven en blanco y negro" por debajo del azul. O mejor dicho, ven "en amarillo y negro": una manzana roja, una amarilla y una verde son, para un perro, todas amarillas.

¿Y hay algún animal que vea mejor que nosotros, que distinga más colores? Bueno, no uno: ¡muchísimos! Es bastante común que los animales tengan células de color ultravioleta, que les permite ver colores que nosotros no podemos ni imaginar. La mayoría de los insectos y crustáceos ven el ultravioleta, y algunas aves y peces también. Es mucho menos común ver el infrarrojo, pero también ocurre: algunos peces y mariposas pueden ver colores "más rojos que el rojo". Y luego está el caso extraordinario de las galeras.

¿Galeras? ¿Qué es eso? Son unos crustáceos, emparentados con las gambas pero con unos bracitos flexionados, como los de la mantis religiosa. A veces se las llama también gambas mantis. Bueno, pues las galeras no tienen ni uno ni dos ni tres, sino... quince tipos de células cromáticas. Su ojo es una increíble pieza de ingeniería, y es tan diferente que nadie está seguro de cómo funciona. Es posible que vean matices de color que no podemos ni imaginar, pero también es posible que esas quince células sirvan enteramente para otra cosa. Las galeras tendrían un programa para ellas solas; son uno de los grandes misterios del mundo de los ojos.