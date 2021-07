Ciencia en La Brújula: ¿Qué es la entropía?

LEER MÁS Ciencia en La Brújula: El lago que llegó a ocupar cinco veces la superficie de España

Recuperamos este viernes un concepto que a algunos oyentes no les quedó claro hace unas semanas y es el de la entropía. Para explicarlo, usaremos como ejemplo un caso práctico como es una tertulia en la que intervienen cuatro personas. Este término significa que siempre hay algo que no sabemos porque no se puede saber todo.

En este caso, se trataría de que puede haber varias opiniones: 3 y 1, 2 y 2 o los 4 la misma. Esta es la parte que sí se sabe, pero lo que no se sabe es quien es quien. La entropía alta hace referencia a que hay muchas posibilidades, mientras que si es baja es que hay pocas, es decir, cuando solo haya 1 opinión, habrá entropía baja porque se podrá saber fácil quien tiene determinada perspectiva.

Se relaciona con el orden, aunque entre comillas. Cuando hay poca entropía, se dice que hay orden porque solo hay una posibilidad, pero si hay mucha entropía hay desorden porque hay muchas opciones y hay más maneras de llegar a ello.