La Brújula de la Ciencia: ¿Qué es la materia oscura?

La materia oscura sabemos qué está ahí pero no sabemos exactamente lo que es. De cada 100 gramos 15 están hechos de átomos, como nosotros. Y los otros 85 no sabemos de qué es. "Pensamos que estamos rodeados constantemente de esa materia oscura y no nos damos cuenta. Además de aire, pensamos que quizás hay algo más que no podemos ver, dice Aparici

María Luisa Sarsa, investigadora del experimento ANAIS: "Sabemos que tiene que haber más materia que la que vemos, solamente con medir la velocidad con la que giran las estrellas en nuestra galaxia. Todo lo que vemos del Universo nos indica que falta materia." Hay teorías para explicarla y alguna de ellas tiene que ver con mundos en otra dimensión.