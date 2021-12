En Igualdad: Cómo disfrutar de la vida sin estar sometidos a altas expectativas

Cristina Villanueva ha querido dedicar la sección de 'En Igualdad' a las mujeres emprendedores. Y es que, estamos en unas fechas donde toca hacer muchos números, cuadrar cuentas, pagar impuestos, hacer balances… Pero también es la época de proponernos retos para el año que viene, algo que puede ser contraproducente.

Hemos conocido a Isabel Aires, la directora de Aires News Comunicación, una empresa que se dedica a la comunicación gastronómica para restaurantes. "Si los restaurantes van mal, lo primero que se van a quitar son los servicios de comunicación. La incertidumbre no es muy buena consejera. Estábamos funcionando bien, pero otro golpe nos ha llegado tras la sexta ola y esos malos números para ellos me repercuten a mi. Soy positiva pero ojo, a veces lo que me cuesta", ha comentado la empresaria.

A consecuencia de la pandemia ha aumentado el número de depresiones, ansiedad e intentos de suicidio. Por ello, la psicóloga Silvia Gutiérrez, ha aconsejado aprender a tolerar la frustración: "Ese es uno de nuestros mayores deberes pendiente. La frustración forma parte de nuestra vida, no podemos evitarla como tal, pero sí podemos aprender a manejarla y superarla. La frustración es un sentimiento que al final surge cuando no logramos conseguir lo que queremos, generando una reacción de molestia, de ansiedad, de depresión, de angustia… Aunque al final el problema no está tanto en la frustración o el dolor que experimentamos, sino en la actitud que tenemos ante ello", ha apuntado.

Muchas veces, las mujeres emprendedoras tienen unas expectativas inalcanzables. Ser una mujer "superwoman" puede derivar en malos sentimientos. Es más, según Villanueva, un error de las mujeres es creer que "tenemos que estar al 100% en todo": "Hay que acercar las expectativas a la realidad", ha aconsejado.

Por último hemos conocido a Silvia Moreno, de Cenas Adivina, un lugar donde reinventan las tradiciones familiares. En estas fechas, también existe la presión por ser un buen anfitrión o una buena anfitriona, cuando lo realmente importante es como haces sentir a tus invitados.

Como conclusión, Cristina ha añadido que hay que aprender a disfrutar del modo en el que hacemos las cosas.