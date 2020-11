Fatiga pandémica: ¿Estamos preparados para un nuevo confinamiento?

¿Estamos preparados psicológicamente para un nuevo confinamiento? El impacto del coronavirus en la salud y la economía de la sociedad también nos está afectando psicológicamente, y más de lo que pensamos.

Nos sentimos tristes, cansados y no somos capaces de mirar al futuro con optimismo. La psicóloga María Jesús Álava Reyes nos explica que no estamos preparados para poder afrontar un nuevo confinamiento tan duro como el de marzo. ¿Hemos llegado al límite aguante? "Más del 80% de los españoles reconocen que pueden llegar a ese momento de fatiga, ese punto en el que aseguran que no pueden más.", señala la psicóloga.

Asimismo, María Jesús considera que "no hemos superado las secuelas de la pandemia de marzo y ahora estamos más cansados que entones".

A la espera de la llegada de la vacuna, la única forma de evitar un nuevo confinamiento es la responsabilidad individual, tal y como señala María Jesús: "Estamos viendo conductas bastante egoístas. Y no sólo en gente joven. Hay gente con más edad que decide ir a su aire y pasar del resto. En ese caso los principales peligros es que no tengan un mínimo de autocontrol."