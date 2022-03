Varias federaciones del sector del transporte anuncian su propio paro tras la propuesta del Gobierno

Julio Villaescusa, presidente de Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, anuncia en 'La brújula' su propio paro porque "el Gobierno no concreta nada de las medidas que se van a tomar".

"No estamos en una huelga indefinida de nada. Estamos en paro porque la mayoría de nuestras empresas están paradas, aunque entendemos a los que tienen tesorería para seguir trabajando". afirma Villaescusa.

Las explicaciones no han sido satisfactorias y se va a parar

Tras la reunión con las ministras y la Vicepresidenta primera comenta que "las explicaciones no han sido satisfactorias y se va a parar". Aunque deja claro que "admitimos que el que quiera lo podrá hacer y será un paro en el que no se violentará a la libertad de cualquier otra persona". No obstante, agradecen la buena voluntad del Gobierno en la propuesta.

"Será un paro sin violentar la libertad de ninguna otra persona"

Sobre los 500 millones de euros en ayudas para el coste de combustible comenta que "es insuficiente porque no sabemos cómo se va a pagar, en cuántos meses, ni a quiénes le va a llegar".

Respecto a su profesión comenta que el empleo de transportista es "muy dura" y explica que "recibiendo 1.500€ de los cuales hay que gastar parte en combustible supone mucho esfuerzo y entendemos que se quiera parar".