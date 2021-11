Los sindicatos policiales denuncian que el Gobierno "pone en duda" el trabajo de los cuerpos de seguridad en las calles

El próximo sábado se celebra en Madrid una masiva manifestación organizada por diferentes asociaciones y sindicatos policiales bajo el lema 'No a la inseguridad ciudadana' para denunciar la reforma de la ley mordaza. Para analizarlo, charlamos con Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial JUPOL, que detalla que ciertas modificaciones que se pretenden introducir "pueden romper el principio de autoridad" y se "merme nuestra capacidad operativa".

Uno de los puntos más polémicos es que permitirá convocar sin avisar manifestaciones si son espontáneas. "No podremos prever dispositivos policiales y si se convierten en masivas y violentas no se podría hacer nada porque estaríamos en inferioridad numérica", detalla.

Además, esta reforma limitaría, pero no prohibiría el uso de pelotas de goma. Para Pérez, es un error porque "no tienen elementos intermedios" y la solución sería "un enfrentamiento cuerpo a cuerpo" que daría lugar a más lesionados en los manifestantes y agentes.

"La reforma de la ley puede romper el principio de autoridad"

JUPOL tiene "esperanza" en que el Gobierno dé marcha atrás

Desde JUPOL denuncian que "están generando dudas sobre lo que ocurría antes de que se modificara la ley". Sobre la reforma en la elaboración de atestados, Pérez critica que "siempre son razonables" porque están basados en hechos y siempre trabajan en binomios. "Se pone en duda el trabajo de los cuerpos de seguridad en la calle", añade.

Tienen esperanzas de que la manifestación multitudinaria del sábado sirva para que el Gobierno "escuche a los principales actores que son los cuerpos de seguridad". Apunta que ellos están trabajando en una alternativa porque "hay elementos que se pueden modificar".

"No estamos en desacuerdo con que se nos grabe, sino que se difunda"

"No vamos a permitir que se utilicen nuestras protestas se politicen"

La reforma prevé que se retire la prohibición de grabar a los agentes y para Pérez: "No estamos en desacuerdo con que se nos grabe, sino que se difunda". Recalca que quieren poder llevar cámaras en las intervenciones para que cuando los manifestantes cuelguen vídeos, haya información completa y no sesgada. "Queremos que no se vea solo al compañero herir a alguien, sino cuando este antes le tira una piedra", señala.

Sobre las declaraciones de Yolanda Díaz sobre el uso de la tanqueta en Cádiz, el portavoz de JUPOL reconoce que "se sorprendió" que una ministra de Trabajo diera órdenes al ministro de Interior sobre como hacer su trabajo.

Por ello, incide en que hay muchas declaraciones continuas contra ellos desde los socios del Gobierno: "Se les quiere ceder territorio para tener apoyo y seguir gobernando". No obstante, recuerda que "les tachan de ser de derecha y ultraderecha" pero son "apartidistas" y "no van a permitir que se utilicen sus protestas se politicen".