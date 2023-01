Rodrigo Cortés: "'Verbolario' es un acto de homenaje no solo a la palabra, sino al propio libro"

'Verbolario', la nueva obra de Rodrigo Cortés, ya se encuentra en las librerías. Por ello, en 'La brújula' hablamos con el director de cine y escritor, sobre un libro con más de 2.000 definiciones y que nace como un diccionario poético. "Es un libro de acto de homenaje no solo a la palabra, sino al propio libro", comenta Cortés, a lo que añade que el papel tiene algo especial por el formato en sí: "Cuando uno se enfrenta al libro en papel, se enfrenta a diario a la portada. Cuando leemos en iBooks, no sabes exactamente dónde vas. Eso hace que la huella sensorial sea inferior".

"Primero, me regalé la evasión consciente de la actualidad", cuenta Rodrigo Cortés sobre la realización de esta nueva obra, para la que asegura que comenzó con un "vivero" de 70 u 80 palabras: "Suelo tener un vivero con 70 u 80 palabras mínimo desde el primer día que están en diferente grado de gestación, bajo vigilancia. Eso me permite enviar cada semana siete, sin saber qué va a suceder y asegurándome de que son siete que están en buen estado de forma".

En este sentido, admite que si se ciñe a la actualidad, imposibilita más este tipo de trabajo. "Trabajas sobre lo fungible. Pero si quieres hacer un trabajo más bien poético y resonante, te sucede que seleccionas una de cada ocho palabras, las que aún se siguen entendiendo. Cuando te libras de eso, esa palabra acaba comentando la actualidad por sí sola, se adapta".

El cineasta también hace referencia a alguno de sus últimos trabajos, como la novela de 'Los años extraordinarios': "Sentí un impulso no planificado de darme toda la libertad del mundo, así que me encontré escribiendo sin saber quién era. Me sentaba cada día sin tener la idea de lo que iba a hacer el protagonista, Jaime Fanjul Andueza".