Pilar Llop: "No puede sostenerse un CGPJ en una situación de bloqueo"

Rafa Latorre entrevista en 'La Brújula' a la ministra de Justicia, Pilar Llop, tras las palabras de Carlos Lesmes este mismo lunes sobre la renovación del CGPJ. El presidente ha descartado su candidatura para el Tribunal Constitucional en "un futuro inmediato".

Los grupos parlamentarios siguen sin ser capaces de acordar la renovación del CGPJ, mientras que la Eurocámara ya ha anunciado que analizará el próximo jueves esta situación. El objetivo de un debate como este es evaluar la situación del Estado de derecho e identificar posibles amenazas.

El pasado julio, Bruselas consideró como "prioridad" que en España se desbloquee la renovación del CGPJ y reclamó que "inmediatamente después" de tal renovación se iniciara la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano los realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.

Llop se mostrado muy crítica con la situación de la Justicia, de la que ha dicho que es "escandalosa" y considera que no puede sostenerse más en una situación de bloqueo institucional que causa "un gravísimo perjuicio a nuestro prestigio internacional". Sobre las palabras de Lesmes, la ministra ha dicho que "es como el día de la marmota" haciendo alusión a que "son varios los discursos del presidente en los que se despide de su cargo".

La ministra ha destacado que este bloqueo está causando también daño a otros órganos como Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, lo que agrava aún más esta crisis. "No se puede jugar con una institución donde los tres poderes del Estado están representados", ha destacado la ministra.

¿Dónde están los nombres de los candidatos? Que los pongan sobre la mesa y se podrá renovar el Consejo

Llop ha dicho que no comprende cómo no se ha encontrado aún a nadie para que sea magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional. "Los vocales del Consejo no pueden colocarse en una posición de oposición política", ha pedido la ministra que, además, ha negado rotundamente que el Gobierno esté presionando a Carlos Lesmes para alcanzar el acuerdo. "El propio Lesmes lo ha desmentido. Nosotros no mandamos whatsapps diciendo que vamos a controlar el Poder Judicial por la puerta de atrás", ha declarado la ministra en torno a este tema.

"No voy a parar de denunciar el incumplimiento de la Constitución por parte del Partido Popular. En esto no se puede ser tibio", ha explicado Llop culpando a la oposición del bloqueo a la renovación del CGPJ. "¿Dónde están los nombres de los candidatos? Que los pongan sobre la mesa y entonces se podrá renovar el Consejo", ha dicho tajante la ministra.

Preguntada por el posible indulto a José Antonio Griñán, Llop ha declarado que su posición es esperar a que se publique la sentencia antes de hacer ninguna valoración.

La ministra también ha repasado la Ley del 'Solo sí es sí' y se ha mostrado satisfecha con una ley que dice pivota sobre el consentimiento. "El consentimiento nunca se puede presumir, puede ser explícito o tácito, pero nunca puede ser presunto. Sobre es sobre lo que pivota esta ley", ha explicado Llop, que se ha quejado de que con la anterior legislación en la práctica "esto no quedaba tan claro".