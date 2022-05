¿Qué supone para Rusia la petición de Finlandia de entrar en la OTAN?

LEER MÁS Por qué Finlandia pide ahora entrar en la OTAN y qué consecuencias puede tener

Frederic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales en la universidad de Valencia, analiza la petición de Finlandia: "Putin lo consideraba una pesadilla. El procedimiento puede tardar un poco. Hay países minoritarios en la OTAN que son reacios a la inclusión de Finlandia. Me refiero por ejemplo a Croacia que tiene vínculos históricos con la gran Rusia".

"Antes de la operación especial de Putin, ha habido incursiones de Rusia en el cielo de la OTAN. Hace unos días mandaron un aviso sobrevolando Finlandia", señala el experto que recuerda que no es una situación nueva: "Años antes del conflicto de Ucrania Putin mandó una propuesta a EEUU para reorganizar la seguridad en Europa con la idea de que Finlandia no podía decidir por sí sola si entraba o no en la OTAN. Rusia quiere decidir sobre su destino soberano"

Eso sí, descarta en estos momentos que Rusia pueda reaccionar militarmente ante esta circunstancia: "Moscú no está en condiciones para aventurarse en una provocación tipo envío de un misil a la frontera con Polonia. Sabe que tiene la amenaza nuclear, pero más allá no tiene tanta potencia militar para correr el riesgo de provocar una reacción en cadena sin consecuencias determinadas".

Mertens cree que hasta ahora la guerra es un fracaso de Putin: "El balance es, a nivel militar, un fracaso estratégico. Es una paradoja que Putin formado por la KGB y apasionado de la historia haya cometido errores como los de Napoleón o Hitler".

Y en cuento al papel de China, en este momento lo ve residual porque están centrados en la pandemia: "El Covid está perturbando la economía China. Ha convertido Rusia en un socio avasallado. En 2015 hubo un acuerdo entre ambas. Están esperando el momento para actuar a su manera en su zona de influencia Taiean o en la frontera entre ellos y Rusia, Siberia que es muy de su interés".