El PSOE minimiza las diferencias con Podemos: "La política exterior es competencia del presidente"

Cuatro años de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. El portavoz parlamentario, Héctor Gómez, hace el balance: "Destacaría el análisis del presidente destacando las dificultades que hemos tenido en la legislatura, pandemia, el volcán de La Palma, Filomena, la guerra de Putin, y la cantidad de medidas que hemos sacado adelante. Hoy el Gobierno es transparente, limpio y sin manchas de corrupción. Queremos acabar la legislatura".

Sin embargo, llama la atención las discrepancias con Unidas Podemos en cuanto a los asuntos de la OTAN, algo que para el portavoz no tiene cabida: "En política exterior es competencia del PSOE y lo determina el presidente. No hay margen de discusión y lo hemos demostrado con el equipamiento a Ucrania o el encuentro de la OTAN. Hay declaraciones que nos gustaría que no se dieran, pero es un Gobierno alabado por la Comisión Europea y no lo decimos nosotros, lo dice Von der Leyen".

"En España no hay unidad y altura de miras en cuestiones de especial relevancia. El PP ha roto el acuerdo de unidad de actuación frente a desafíos externos y esto no es de recibo", señala sobre los populares con los que se muestra más crítico que con la falta de apoyo de sus socios de Gobierno: "El Gobierno en materia de política exterior no ha dado un paso en falso independientemente de las declaraciones. Otra muy diferente es estar en Europa haciendo oposición de los fondos europeos. Eso sí que es difícil de entender porque el PP ha gobernado en España y sabe la importancia".

En cuanto a Andalucía, pese a los malos presagios de alguna encuesta para su candidato, Juan Espadas, se muestra ilusionado: "No gobernamos por el acuerdo de formaciones como PP, Ciudadanos o Vox. No advertimos escenarios más allá de afrontar la campaña con ilusión y por qué no, gobernar. El mensaje a Andalucía es lo que supone un gobierno socialista y otro que no lo sea. Hay formaciones partidarias de suprimir el estado de autonomía".

"Nuestro propósito es movilizar a todo el electorado porque sabemos que si pasa el PSOE obtendrá un gran resultado. Sería un magnífico activo contar con una participación muy alta", finaliza.