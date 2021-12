Psicología: Cómo detectar y actuar ante intenciones de suicidio

La Salud Mental no es un lujo, es una necesidad. La Sociedad, y la población en general, necesita tener cubiertas las prestaciones en Salud Mental. Hablamos del suicidio, la depresión, las autolesiones. El suicidio tiene lugar cuando una persona pierde la esperanza y siente que no tiene futuro. Piensa que su muerte no solo es lo mejor para su situación, y también que libera a las personas de su entorno.

En España el último año se ha producido 80.000 intentos de suicidio. Solo se ha llegado a consumar uno de cada veinte. Siempre es dentro de un trastorno de depresión.

¿Cómo prevenir el suicidio?

El cuidado psicológico es crucial. En España en esto estamos en pañales. Tendríamos que tener una asistencia rápida pero no llegamos a 6 psicólogos por 100.000 habitantes cuando la tasa en Europa es de 18. Una vez que a la persona la encgancha en un tratamiento psicológico, empieza a sentir esperanza. Hay que trabajar mucho con la familia porque no saben qué hacer.

Cuando a la depresión se une el consumo de drogas, la persona puede experimentar muy a corto plazo cierto bienestar pero es una trampa. Cualquier droga agrava la situación y potencia el desenlace fatal.

Es falso que no hay que hablar de suicidio

Es falso que es mejor no hablar de suicidio. La frecuencia ha aumentado mucho incluso en niños y adolescentes. En la consulta cada semana recibimos a 10-15 niños que se autolesionan. Esto se puede solucionar. Cuando una persona hace un anuncio de suicidio hay que estar extremadamente atentos y ponernos en mano de profesionales. Es un tema tan serio que se necesita ayuda profesional. No se puede esperar en una fase aguda de depresión, los intentos de suicidio son muy frecuentes.

¿Cómo detectar intenciones suicidas?

En los jóvenes las manifestaciones son más intensas. La primera alarma es un cambio de comportamiento, más retraídos, visión túnel, agresivos. También muy susceptibles y sentimiento de inutilidad y sentirse una carga. Hay una profunda tristeza con explosiones de llanto incontroladas. Además se sienten muy cansadas. Lo que hay que tener más en cuenta es la desesperanza, que no ve solución y te pide ayuda sin pedirla. Necesitan afecto pero sobre todo, atención especializada.

En la persona con depresión profunda las ilusiones desaparecen, la desesperanza inunda su vida, y no puede razonar ni tiene fuerzas para luchar. Necesita el cariño de las personas queridas y un buen servicio de Salud Mental.