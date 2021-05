Psicología: ¿Cómo actuar con las personas inmaduras?

Hay adultos que no maduran nunca; no asumen sus responsabilidades, no hacen autocrítica, no asumen sus errores, actúan con egoísmo, manipulación y prepotencia. Hoy analizaremos cómo identificarlos y no caer en sus trampas.

Al principio cuesta reconocerles. Un rasgo es que siempre justifican sus acciones en función de las personas que tienen alrededor. La culpa es de los jefes, de su pareja, de amigos, adoptan una actitud prepotente y déspota. Inflexibilidad, irresponsabilidad, egoismo e inmadurez.

Hay que dejar de protgerles y justificar sus conductas. Las excusas no les pueden servir siempre. No hay que permitir que se crean sus mentiras, hay que enfrentarles a la realidad. Lo que hay que hacer es no darles amparo.

Los padres no deben permitir a sus hijos que les impongan condiciones de tiranía. Un buen método es darles trabajo y responsabilizarles del mismo. Los estudiantes que trabajan a la vez maduran mucho más rápido. Si tratamos a alguien como niño no podemos considerarle como adulto.