Presidente de la confederación española de comercio: "No tenemos ayudas, va a haber una cascada de cierre de comercios"

Las estimaciones dicen que los españoles han gastado un 20% menos en rebajas aunque Pedro Campo, Presidente de la confederación española de comercio, cree que las cifras van a ser peores. "En 2020 hemos cerrado el año con un 40 o 50% menos que en 2019", asegura Campo. "Dependemos de un problema sanitario que nos hace enfrentarnos a una incertidumbre total que se ha vuelto insostenible para muchos comercios de España", lamenta.

"Pedimos ayudas, ayudas directas. Aquí se nos dan créditos, pero que no queremos créditos, que ahora no podemos pagarlos. Queremos facilidades, hay que salvar empresas", asegura. Campo clama que "no tienen ayudas", que pidieron una bajada temporal de IVA y que se ha producido lo contrario... Campo dice que no quieren más créditos porque ya no van a poder pagarlos.

"Comercio que se cierra o puesto de comercio que se pierda va a ser muy difícil de recuperar", espeta, y asegura que todos los comerciantes están tirando de ahorros. "La campaña de navidad ha sido mala, no ha habido consumo", añade. Critica lo que considera una información opaca en cuanto a los ERTE porque asegura "no se dan datos reales y sustentados en datos del coste". "No puede ser que España se gaste más que Alemania en los ERTE", insiste.