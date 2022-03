Natasha Ivzhenko, refugiada ucraniana con sus hijos: "Pintamos en grande 'niños' en el coche para que los rusos no nos disparen"

Natasha Ivzhenko, ucraniana refugiada, confiesa en La Brújula que dentro del mal momento que está viviendo, su consuelo es haber vuelto a ver la sonrisa de sus hijos: "Estoy mejor. Ya veo a mis hijos sonriendo, y para una madre es lo mejor que puede haber".

Relata el temor que han sentido al atravesar los corredores humanitarios. Una sensación constante de jugarse la vida y apelar a que no les atacaran al ir con niños: "Cuando uno pasa por el corredor humanitario confirmado por los rusos, aunque no siempre lo respetan, tienes que pintar en tu coche la palabra 'niños' en ruso. Para que no disparen. Cuando vas con tus hijos a través de un corredor humanitario. Los niños que van detrás tienen que abrir las ventanas para mirar a los rusos y enseñarles que no son una amenaza".

"Nos mueve nuestro ánimo, nuestra valentía y nuestras ganas de vivir en un país independiente y libre. No me imaginaba que iban a pasar las cosas como ahora. Es una locura. No os imagináis cómo es despertarte en tu propia casa, con tus hijos, por las explosiones. Y recoger la maleta para poder ir a otra casa", asegura Natasha.

Y si mira al futuro, piensa en la normalidad, en que puedan volver a Ucrania y entre todos vuelvan a reconstruirla para recuperar una situación que ahora por desgracia queda muy lejos: "Después de la guerra, que seguramente vamos a ganar; mi patria, mi casa, necesita fuerzas y a muchas personas para reconstruirla."