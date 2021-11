Mónica Oltra compara el uso del hiyab con otras "opresiones patriarcales" como "ir maquilladas o llevar tacones"

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y líder de Compromís nos da su visión del acto del pasado fin de semana con cinco mujeres de la izquierda en el que no estuvieron Irene Montero ni Ione Belarra: "En el acto de mujeres se concibió la pluralidad de voces femeninas en la política española. De distintos espacios políticos y entendimos que el espacio de Unidas Podemos estaba cubierto por Ada Colau y Yolanda Díaz"

"Esto está enfocado a liderazgos que trascienden las siglas. Somos más lo que la gente nos ve que lo que la opinión publicada dice. Decidimos que había que hablar de políticas y no de siglas. Qué proyecto de país queríamos. El acto salió redondo sin estar guionizado. Las ideas están ahí. El exceso de electoralismo mata la política", añade para explicar esas destacadas ausencias. Eso sí, considera pronto para saber si puede formarse una candidatura para las generales: "Una candidatura en las elecciones... Eso no lo sé. Pasa a un plano de partidos y viendo las ofertas electorales, no lo sé"

Algunas voces han criticado que en ese encuentro que tiene el feminismo como eje, una de las mujeres, la ceutí Fátima Hamed, porte el hiyab, un símbolo de sumisión al hombre: "No voy a entrar en la simbología religiosa ni de género. Fátima Hamed lo respondió en el propio acto. Invito a que escuchen su respuesta. Planta cara a la extrema derecha en la asamblea de Ceuta. La gente que pontifica en un tweet diciendo quién puede ser feminista o no, le haría muchas más preguntas. Hay muchos símbolos de opresión en el mundo y solo nos preguntamos por ese (El hiyab). No nos preguntamos por qué íbamos maquilladas o con tacón. Tener que pesar 45 kilos cuando mides 1,60 no lleva a caso al sufrimiento de muchas jóvenes. A las que obligan no les ponen un hiyab, les ponen un burka". Y añade: "es una marca de género que a las niñas les pongan pendientes cuando nacen. Hay países en los que se puede elegir y otros en los que no. Esto es lo que diferencia países civilizados de los que no lo son".

En cuanto a la pandemia, no descarta tomar medidas si los datos siguen al alza: "Pedimos prudencia a la gente. Seguir con la mascarilla en interiores salvo para consumir y en el exterior cuando no pueda haber distancia. Y cualquiera que conozca a una persona no vacunada le anime a pedir hora para vacunarse. Estaremos alerte y si hace falta tomar medidas se tomarán"