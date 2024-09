La mirada cítrica: "Así, al gotelé, el precio de la vivienda en España ha subido, de media, un 30% en la última década"

La tregua entre Gobierno y CCAA a cuenta de la vivienda apenas ha durado dos días, lo justo para digerir el acuerdo entre el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Madrid en la operación Campamento, la construcción de 10.000 casas en terrenos de antiguos cuarteles. Así que en esto de la falta de vivienda, en la crisis del ladrillo, lo que más construye Gobierno y Comunidades son trincheras y muros. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, amenazaba en la Televisión Pública con retirar fondos estatales a las Comunidades díscolas, las que no cumplan con la Ley de Vivienda.

Vivienda dice que el Ministerio aporta hasta el 75% de los fondos a las CCAA. Los ataques de Rodríguez se refieren sobre todo a Madrid. Ayuso dice que la norma no respeta la propiedad privada y que la limitación de precios no funciona. Salvo Cataluña, ninguna CCAA cumple íntegramente la ley. Ninguna otra ha aprobada las zonas tensionadas, y sin delimitar estas no se pueden limitar precios. Además, no solo Madrid ha recurrido la Ley de Vivienda ante el Constitucional, también lo ha hecho el País Vasco. Ambas creen que el Gobierno invade sus competencias. Por cierto, solo por recordar, en el País Vasco gobierna el PNV en coalición con el Psoe y en Madrid solo Fuenlabrada y Rivas han pedido establecer zonas tensionadas.

Pero más allá de los enfrentamientos políticos, lo cierto es que la vivienda es una de las asignaturas pendientes. Así, al gotelé, se puede decir que el precio de la vivienda en España ha subido, de media, un 30% en la última década. Pero claro, la cosa va por barrios. En Madrid y Barcelona la cosa es peor. Aun así, siguen por debajo, un 15% menos, que en el estallido de la burbuja en 2009, según Fotocasa.

Pero vamos, el esfuerzo para comprar una vivienda sigue al alza. Una familia necesita una cuarta parte de sus ingresos para pagar su vivienda y si en alquiler aún más, el 36%. La clave es la entrada. De media roza los 50 mil euros en España, pero en Madrid y Barcelona se necesitan al menos 90.000 euros. Por cierto, el metro por alquiler mas caro está en la Ciudad Condal que ronda los 21 euros el metro cuadrado, Madrid 18 euros y la media española en los 12.

Donde también siguen los enfrentamientos es en la financiación singular de Cataluña. La vicepresidenta Montero ha defendido con ardor el acuerdo con Esquerra, que no es insolidario. Las formaciones nacionalistas han encontrado la senda para exprimir aún más al Gobierno en la negociación de Presupuestos. Todos quieren más, como en la canción, y con regateo como el rastro.

Los mercados están lanzados, no solo el rastro presupuestario mientras se incrementan las protestas de los sindicatos por la reducción de jornada. La cosa no avanza. Los sindicatos acusan a la CEOE de bloquear la negociación. Un dialogo que tiene difícil composición cuando los sindicatos se concentran frente a las organizaciones empresariales.

Además, los mercados financieros van a su aire. La prima de riesgo francesa ya está más alta que la española y el Ibex 35 roza los 12.000 puntos. Hacía 14 años que no transitaba por esos paisajes.