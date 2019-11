Matías Carnero, presidente del comité de empresa de Seat: "Tras el incendio en la planta, podemos llegar a una pérdida de 13.000 coches"

Hablamos con Matías Carnero, presidente del comité de empresa de Seat, que cuenta la situación en su planta tras el incendio en la planta de un proveedor. "Es un desastre total, se trata de un proveedor específico por lo que hacen por su gran volumen. Mañana todo seguirá parado y se está trabajando para poder garantizar la producción".

"Este martes esperamos que se convoque un turno de tarde. El resto de líneas no están en condiciones. Podemos llegar a unas pérdidas de 12.000 o 13.000 coches", cuenta Matías, que añade que hay más de 50.000 personas afectadas: "Hay más de 50.000 personas en casa por los casi 700 proveedores que trabajan en exclusiva para nosotros".

El presidente del comité desmiente que el incendio tenga algo que ver con las protestas en Cataluña: "No hay otra razón que el incendio, eso está en manos de los Mossos, con los testimonios de los presentes cuando todo ocurrió. Lo demás no ayuda y no tiene nada que ver".

Matías también ha informado de que la dirección de la empresa baraja "diferentes escenarios" ante tal situación dramática. "Si pidieran un ERTE habría unas 7.000 personas afectadas. Tendrán que evaluar los costes y pérdidas, ver cuántos coches afectados y cuántos salarios se tienen que pagar. Oficialmente, no han comentado nada al respecto".