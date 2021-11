Marcos López Hoyos, presidente de Inmunólogos, considera que la vacuna debería ser obligatoria

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, valora la propuesta de varias comunidades de pedir el certificado COVID para acceder a determinados establecimientos: "Podía ser una medida más ahora que toda la población mayor de 12 años puede estar vacunada. Pero no olvidemos que el estar vacunado no exime de usar la mascarilla en un sitio cerrado sin vacunación. Reduce la infección pero lo que hace la vacuna es que la enfermedad sea menos grave y sin fallecimiento"

El experto no cree que las vacunas estén perdiendo eficacia: "Estamos manejando los datos de anticuerpos y células. Indican que la inmunidad continúan en ambos. Nos tenemos que fijar en la tasa de hospitalización que es lo que queremos evitar con la vacuna". En este sentido, considera que de momento no es necesario plantearse la tercera dosis para la población en general: "Actualmente no hay datos que indiquen que esta gente esté perdiendo protección. Sí estamos vigilando constantemente la respuesta inmunitaria. Es curioso que nos planteemos la tercera dosis con el mismo planteamiento. Igual conviene una vacuna o un recuerdo distinto que conlleve una respuesta más potente"

Al ser preguntado por qué en España la situación es mejor que en países de nuestro entorno, lo argumenta con dos motivos: "Hay dos razones. La responsabilidad de la población con la vacuna. Y la segunda, en España todavía se maneja la mascarilla, algo que en muchos países europeos se ha acabado. Esto ayuda a que la transmisión sea mucho menor. Es una buena estrategia. En este invierno hay que seguir con esta medida".

El aumento de casos que estamos viviendo no cree que suponga una sexta ola: "Estamos en un incremento de incidencia, no creo que vaya a ser una ola como la del verano pasado. En Europa está ocurriendo lo que pasó en España en verano cuando teníamos es 60 por ciento de vacunados".

Y otro debate en el ambiente, ¿Debería ser obligatorio vacunarse?: "Sería deseable que toda la gente se vacunara. A ser posible el cien por cien de la población. Desde mi punto de vista debería ser obligatorio especialmente en trabajadores sanitarios"

Afirma que el coronavirus se va a quedar y es probable que todos lo acabemos pasando: "Es probable. Es una infección que ha venido para quedarse. Cuando tenemos la gripe nadie se extraña. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, protegernos con la vacuna". Y ante síntomas, acudir al médico: "Estamos teniendo muchos procesos virales y muchos no son covid. Es importante que si hay dudas se consulte al médico"