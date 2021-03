Luis Planas: " Abrir mercado con un gran escaparate mundial como EEUU es muy importante"

Luis Planas, ministro de Agricultura, repasa los diferentes temas de interés en torno a su cartera en la actualidad

Sobre la llegada de Biden se muestra esperanzado ya que ha eliminado los aranceles: "El paquete económico que ha impulsado Biden es de reactivación como estamos intentando en España y en Europa. La suspensión de los aranceles supone que termina una medida muy dolorosa e injusta con España. Abrir mercado con un gran escaparate mundial como EEUU es muy importante". Hace un año organizamos una mesa de diálogo agrario y pactamos varias medidas. Hoy mismo hemos aprobado una medida en materia de fomento del ahorro de la factura de energía..

En cuanto a la aplicación de los Fondos Europeos para la Agricultura cree que lo más importante es distribuirlos bien: "En el mes de abril mantendré reuniones con todas las Comunidades Autónomas y en mayo llegaremos al acuerdo de aplicación de la PAC. Lo que es importante es utilizar los casi 48.000 millones de euros bien".

El nutriscore es un sistema que no convence al ministro: "El tema de nutriscore es polémico. Juzga alimentos en particular y no dietas. Mi preocupación es que la dieta mediterránea queda mal situada con el aceite de oliva, los quesos... Lo que debemos lograr es una norma europea".

Y en cuanto a la postura de Podemos respecto al asunto de Puigdemont: "Cada uno es responsable de sus actos. Es una postura que cada socio de Gobierno adopta porque lo siente oportuno. No es algo que choque, pero hay que quedarse con lo que la mayoría del Parlamento Europeo ha decidido".